Sunčano, pa pljuskovi: Evo kakvo nas vreme očekuje danas i narednih dana

U Srbiji će danas prepodne biti pretežno sunčano vreme, dok se od sredine dana očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar zapadnih pravaca. Najniža temperatura biće od 10 do 19 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepena.

U Beogradu se prepodne očekuje pretežno sunčano vreme, posle podne promenljivo oblačno, a u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab do umeren, zapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 19 stepeni, a najviša oko 32 stepena.

U nedelju se očekuje promenljivo vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, a posle podne i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom.

Naredne sedmice biće pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Očekuje se da će maksimalna temperatura biti u granicama i malo iznad proseka za drugu dekadu jula, u većini mesta od 28 do 34 stepena.

Autor: D.S.