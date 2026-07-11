Lekari u šoku, rak nestao bez traga: Otišla u Sankt Peterburg na hitnu operaciju, pa doživela čudo u kapeli Svete Ksenije!

Žena sa teškim oblikom raka otišla na operaciju u Sankt Peterburg, nakon molitvi Svetoj Kseniji bolest potpuno nestala!

Slučaj jedne pacijentkinje sa teškim onkološkim oboljenjem, koja je otputovala u Sankt Peterburg na hitnu operaciju, a kući se vratila potpuno zdrava, zapalio je vernike širom sveta koji ovaj događaj opisuju kao čisto čudo i svedočenje o moći vere.

Nakon višegodišnje iscrpljujuće borbe sa karcinomom, žena sa izuzetno složenim zdravstvenim stanjem poslata je u severnu rusku prestonicu, poznatu po najboljim medicinskim centrima u zemlji. Lekari su odredili period od dve nedelje za kompletne preoperativne analize i pripremu za hirurški zahvat.

Između napornih poseta laboratorijama i bolničkih procedura, vidno iscrpljena pacijentkinja je svaki slobodan trenutak koristila da poseti Smolensko groblje. Odlazila je u kapelu Svete Ksenije Petrogradske, gde se neprestano molila za spas i isceljenje.

Svakoga dana, tokom dve nedelje priprema, ona je dolazila do kapele i čitala akatist Svetoj Kseniji, moleći se za snagu i spasenje.

Kada su dve nedelje prošle i kada su stigli finalni rezultati svih ponovljenih testova, usledio je šok za kompletan lekarski tim. Rezultati su bili potpuno savršeni. Detaljni pregledi su pokazali da je rak nestao bez ikakvog traga, a začuđeni lekari nisu imali drugog izbora nego da pacijentkinju otpuste kući kao potpuno zdravu ženu.

Dok medicina pokušava da pronađe racionalno objašnjenje za ovaj obrt, vernici nemaju dilemu – ovo je još jedno u nizu svedočanstava o velikom čudotvornom posredništvu Svete Ksenije Blažene, čijoj se kapeli u Sankt Peterburgu svakodnevno obraćaju hiljade ljudi iz celog sveta u potrazi za nadom i isceljenjem.

Kontakt informacije

Ukoliko želite da stupite u kontakt, pošaljete imena za pominjanje ili saznate više o kapeli Svete Ksenije Blažene i hramu Smolenske ikone Majke Božje na čijem se posedu kapela nalazi, možete iskoristiti sledeće zvanične podatke:

Adresa: Kamska ulica br. 24, Sankt Peterburg, Rusija (Kamskaya ul., 24, Sankt-Peterburg)

Zvanični sajt: smolenka.ru

Telefon (Hram/Kapela): +7 (812) 321-14-83

E-mail adresa: info@smolenka.ru

Autor: A.A.