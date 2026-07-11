Važno obaveštenje za poljoprivrednike: Objavljeno uputstvo za pravdanje podsticaja u biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestilo je poljoprivredne proizvođače da je objavljeno Uputstvo za pravdanje isplaćenih sredstava za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu.

Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, ovo uputstvo je dostupno na portalu ePodsticaji i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, gde je detaljno objašnjen postupak pravdanja isplaćenih sredstava.

Ovo je prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Ova obaveza uvedena je izmenama Pravilnika o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji, sa ciljem da se obezbedi namensko korišćenje državne podrške.

Ključne informacije o postupku:

Pravdanje isplaćenih sredstava vrši se isključivo preko opcije "Pravdanje sredstava" u okviru već podnetog zahteva na portalu ePodsticaji.

Važno je napomenuti da računi koji su ranije dostavljeni uz zahtev putem podnesaka ne predstavljaju pravdanje isplaćenih sredstava.

Za pravdanje se priznaju isključivo računi za kupovinu semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Prihvataju se računi izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a računi se mogu priložiti i nakon 31. jula 2026. godine, pod uslovom da datum njihovog izdavanja nije kasniji od 31. jula 2026. godine.

Fiskalni računi iz maloprodaje koji sadrže broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili matični broj (MB) automatski se prikazuju u sistemu eAgrar i potrebno je samo označiti da ih želite koristiti za pravdanje.

Izuzetno, u 2026. godini priznavaće se i fiskalni računi koji ne sadrže BPG, JMBG ili MB, ali je u tom slučaju potrebno ručno uneti PFR broj i vreme izdavanja računa u sistemu eAgrar. Kod kupovine repromaterijala od veleprodavaca, potrebno je priložiti elektronsku fakturu u XML formatu.

Izuzeci i obaveze

Izmenama Pravilnika predviđen je i izuzetak, pa korisnici u 2026. godini nisu u obavezi da pravdaju isplaćena sredstva za površine pod lucerkom, detelinom, zasnovanim livadama (sejanicama), aromatičnim i lekovitim biljem, kao ni za površine biljne proizvodnje na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Iz Ministarstva posebno skreću pažnju da su korisnici koji ne opravdaju isplaćena sredstva u skladu sa važećim propisima u obavezi da ta sredstva vrate, u skladu sa zakonom.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem telefona 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, elektronskom poštom na adrese office@minpolj.gov.rs, uap.callcentar@minpolj.gov.rs i uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs, kao i putem zvaničnih naloga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja na Instagramu i Fejsbuku.

Autor: D.S.