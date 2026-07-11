SRBIJA NA UDARU NEVREMENA: Evo gde se sledeće očekuju pljuskovi sa grmljavinom, moguć i grad

U nastavku poslepodneva lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predelima Srbije, na severu Vojvodine, u delovima Srema i na jugoistoku Banata.

Ovi sistemi premeštaće se u severozapadnoj i zapadnoj visinskoj struji.

Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske nepogode, uz grad, olujni vetar, gromove i obilne pljuskove.

Lokalni pljuskovi sa područja Srema očekuju se i na širem području Beograda.

Danas je u Srbiji i veoma toplo, a najvrelije je u dolini Pomorvalja, u Ćupriji je 35 stepeni, a u Kruševcu 34°C. U ostalim predelima Srbije trenutne temperature kreću se od 29 do 34°C, u Beogradu je 31°C.

Istovremeno je i veoma sparno.

Krajem dana i tokom večeri pljuskova sa grmljavinom biće lokalno širom Srbije.

Pojedine predele pogodiće razvijeni grmljavinski sistemi koji donose grad, olujne udare vetra i intenzivna električna pražnjenja. Lokalno može pasti preko 30 litara kiše po kvadratu za kratko vreme. Suvo vreme tokom subote zadržaće se jedino na krajnjem severu i krajnjem jugu zemlje.

Nedelja donosi manji pad temperature vazduha.

Drugi dan vikenda donosi olakšanje u vidu svežijeg vazduha, pa će temperature u većini mesta pasti za oko 5 stepeni.

Glavnina padavina u nedelju se premešta, pa se jutarnji i prepodnevni pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom u centralnim i južnim krajevima Srbije. Dobra vest je da nas već od ponedeljka, na samom početku naredne sedmice, očekuje ponovna stabilizacija vremenskih prilika.

Zbog ekstremno visokih indeksa UV zračenja, savetuje se maksimalan oprez i izbegavanje direktnog sunca duže od 10 minuta bez zaštitnog faktora.

S obzirom na to da se tokom vikenda u Srbiji očekuju i vremenske nepogode, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: Marija Radić