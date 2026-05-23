Izdato HITNO UPOZORENJE: Pljuskovi, grmljavina i grad pogodiće OVE DELOVE Srbije

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u subotu u delovima Srbije očekuju pljuskovi sa grmljavinom, jakom kišom i lokalnom pojavom grada. Najveći rizik od nevremena biće na istoku i jugoistoku zemlje tokom poslepodneva.

Na severu sunčano, u ostalim krajevima nestabilno

Prema prognozi RHMZ-a, u subotu će na severu Srbije biti pretežno sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Meteorolozi upozoravaju da posle podne na istoku i jugoistoku Srbije pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

RHMZ izdao upozorenje na grmljavinu i obilnu kišu

Kako navodi RHMZ, verovatnoća za lokalnu pojavu grmljavine sa gradom iznosi čak 80 odsto.

Takođe, upozorava se i na mogućnost pljuskova ili jake kiše sa količinom padavina većom od 10 litara po kvadratnom metru u periodu do tri sata, uz verovatnoću od 90 odsto.

Temperatura do 27 stepeni

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, dok će na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno biti i jak.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.

Autor: S.M.