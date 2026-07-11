Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović objavio je na svom Instagram profilu da su njegove akcije kompanije NVIDIA u proteklih 12 meseci zabeležile rast od gotovo 30 odsto, ističući da će deo ostvarene dobiti usmeriti u humanitarne svrhe.
- Mnogo sam srećan, sad sam dobio izveštaj, moje akcije u NVIDIA su porasle skoro 30% u poslednjih 12 meseci! Biće para za humanitarne pohode, dečicu bez roditelja i samohrane roditelje sa više od troje dece - napisao je Željko Mitrović u svojoj objavi.
Mitrović je ove reči objavio uz zanimljiv snimak koji je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, a koji je već pobrao simpatije i osmehe korisnika ove društvene mreže.
Ova objava je još jedna potvrda da Željko Mitrović nastavlja sa humanitarnim projektima.
Podsetimo, tokom prethodnih godina više puta je učestvovao u akcijama pomoći socijalno ugroženim porodicama, deci bez roditeljskog staranja, kao i raznim donacijama, i to ne samo u Srbiji, već i u regionu.
Njegova najnovija objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, koji su u komentarima pozdravili najavu novih humanitarnih akcija.
Autor: M.R.