'MOJE AKCIJE NVIDIA SU PORASLE SKORO 30 ODSTO' Željko Mitrović objavio sjajne vesti, ali i duhovit snimak koji će vas nasmejati: Biće para za humanitarne pohode... (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović objavio je na svom Instagram profilu da su njegove akcije kompanije NVIDIA u proteklih 12 meseci zabeležile rast od gotovo 30 odsto, ističući da će deo ostvarene dobiti usmeriti u humanitarne svrhe.

- Mnogo sam srećan, sad sam dobio izveštaj, moje akcije u NVIDIA su porasle skoro 30% u poslednjih 12 meseci! Biće para za humanitarne pohode, dečicu bez roditelja i samohrane roditelje sa više od troje dece - napisao je Željko Mitrović u svojoj objavi.

Mitrović je ove reči objavio uz zanimljiv snimak koji je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, a koji je već pobrao simpatije i osmehe korisnika ove društvene mreže.

Ova objava je još jedna potvrda da Željko Mitrović nastavlja sa humanitarnim projektima.

Podsetimo, tokom prethodnih godina više puta je učestvovao u akcijama pomoći socijalno ugroženim porodicama, deci bez roditeljskog staranja, kao i raznim donacijama, i to ne samo u Srbiji, već i u regionu.

Njegova najnovija objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, koji su u komentarima pozdravili najavu novih humanitarnih akcija.

Autor: M.R.