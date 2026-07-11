Stiže nam haos! Iz Mađarske dolazi snažan olujni udar, RHMZ izdao hitno upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je hitno upozorenje na pljuskove sa grmljavinom koje će u narednim satima doći iz Mađarske i zahvatiti severozapad Bačke, a nova nagla promena vremena i toplotni talas očekuju se ponovo već od 18. jula.

Republički hidrometeorološki zavod takođe upozorava da tokom noći i dalje postoji mogućnost jakih pljuskova sa grmljavinom, jer atmosfera ostaje veoma nestabilna. Visoke temperature, koje su danas dostizale do 34 stepena, pogodovale su razvoju olujnih oblaka.

Za zapadnu i jugozapadnu Srbiju na snazi je narandžasti meteoalarm, što ukazuje na opasnost od udara groma, jakog vetra, grada, prekida u snabdevanju električnom energijom i moguće štete na imovini i u poljoprivredi.

U ostalim delovima zemlje, uključujući Beograd, Bačku, Banat, Srem, Šumadiju i Pomoravlje, na snazi je "žuti" meteoalarm.

Očekuju se problemi u saobraćaju i transportu zbog smanjene vidljivosti i vode na putu, ali i rizik od udara groma i šteta na imovini, ali u manjem obimu nego u narandžastoj zoni.

Takođe, visoke temperature iznad 32 stepeni nepovoljno utiču na hronične bolesnike i povećavaju opasnost od šumskih požara.

Postepena stabilizacija vremena

Nakon burnog vikenda, ponedeljak, 13. jul, donosi postepenu stabilizaciju, mada će i dalje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše.

Vetar će biti umeren severozapadni, a temperature će se kretati od jutarnjih 13 do maksimalnih 31 stepen.

RHMZ predviđa da nam sredina nedelje donosi pravi letnji ugođaj. U utorak, 14. jula, i sredu, 15. jula, biće pretežno sunčano i toplo.

Novi toplotni talas i promene u atmosferi

Već u četvrtak i petak, 16. i 17. jula, atmosfera ponovo postaje nestabilna sa uslovima za nove kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

Ovo će biti samo uvertira za vreli talas koji nas očekuje sledećeg vikenda. Dok se za subotu i nedelju, 18. i 19. jul, prognozira pretežno sunčano vreme, ali uz veoma visoke maksimalne temperature koje će iznositi oko i preko 35 stepeni.

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Autor: Marija Radić