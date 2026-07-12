DANAS JE PETROVDAN: Jedan običaj donosi sreću celoj porodici, a OVO NIKAKO nemojte da radite!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Ovo je jedan od najvećih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru, koji mnoge porodice u Srbiji obeležavaju kao svoju krsnu slavu.

Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno Apostolski post, a s obzirom na to da ove godine Petrovdan pada u nedelju, praznična trpeza je mrsna.

Život i služba apostola Petra i Pavla

Sveti apostol Petar, rođen kao Simon, bio je ribar iz Vitaide i jedan od najbližih učenika Isusa Hrista. Njegova nepokolebljiva vera u Hristovu misiju donela mu je ime Petar (Kifa), što znači kamen ili stena, simbolizujući čvrstinu njegove vere. Sveti apostol Petar autor je dve Saborne poslanice pridružene Novom zavetu, a na ikonama se najčešće prikazuje sa ključevima Carstva nebeskog.

Sveti apostol Pavle, rođen kao Savle u Tarsu, prvobitno je progonio hrišćane, ali je nakon susreta sa vaskrslim Hristom na putu za Damask doživeo preobraćenje. Nakon tog događaja, postao je jedan od najvećih propovednika i teologa crkve Hristove. Oba apostola postradala su u Rimu tokom vladavine cara Nerona.

Narodni običaji

Pored crkvenog značaja, Petrovdan se u narodu vezuje i za početak žetvenih radova. U pojedinim krajevima Srbije i danas se neguje običaj paljenja petrovdanskih lila – baklji napravljenih od kore divlje trešnje ili breze.



Autor: D.S.