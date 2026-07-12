Devet lekara je tvrdilo da je nemoguće, a onda se dogodilo čudo u Tumanu! Šest godina molitve promenilo je sve

Nakon posete manastiru Tumane jula 2019, supružnici Saša i Anđela Barać Negučić dobili su u martu bebu Juliju, iako je devet lekara tvrdilo da je to nemoguće.

Priče o čudotvornim isceljenjima i uslišenim molitvama u manastiru Tumane ne prestaju da intrigiraju javnost, a najnovije svedočanstvo bračnog para Saše i Anđele Barać Negucić ostavlja bez daha.

Nakon devet lekara koji su tvrdili da prirodnim putem nikada neće postati roditelji, u dom ove porodice stigla je beba Julija.

Emotivno pismo koje je porodica uputila bratstvu manastira, pod naslovom "Molitvama tumanskim svetiteljima nakon 6 godina dobili porod", objavljeno je 11. jula 2026. godine i brzo je dotaklo srca mnogih vernika. Njihova borba počela je ubrzo nakon venčanja u avgustu 2015. godine.

- Nakon godinu dana i nekoliko kontrola, ustanovljeno je da ja imam endometriozu. Nakon niza godina, kontrola i neuspešne borbe, 9 doktora što posećenih u Austriji, što u Srbiji, svi su bili istog zaključka, da ja prirodnim putem nikada neću ostati u blagoslovenom stanju i da je za našu želju da postanemo roditelji, neophodan proces vantelesne oplodnje - svedoči Anđela.

Preokret nakon posete svetinji

Kada je nauka digla ruke od prirodnog začeća, ova porodica je spas i utehu potražila u veri. U julu 2019. godine put ih je doveo u Đerdapski Ostrog - manastir Tumane.

- U julu 2019. godine, smo došli u manastir Tumane gde nam je očitana molitva. Od tog dana, svakodnevno smo se molili Sv. Jakovu i Zosimu, pili svetu vodu i pomazivali se uljem iz kandila.

Pobeda nad medicinskim prognozama

Ipak, put do roditeljstva bio je popločan velikim iskušenjima. Usledile su godine koje su testirale njihovu snagu, volju i veru, ali od cilja nisu odustajali.

- Uprkos 4 vantelesne oplodnje, 6 godina uzaludnih pokušaja za potomstvom, dve operacije i raznih komplikacija, u martu 2021. godine rodila se prirodnim putem naša beba Julija - navodi se u pismu ponosnih roditelja.

Na kraju svog obraćanja bratstvu, porodica Barać Negucić je izrazila duboku zahvalnost tumanskim svecima koji su, kako veruju, učinili da nemoguće postane moguće.

- Hvala Vama poštovani Oci na očitanim molitvama, na veri i spasenju i Slava Svetima Zosimu i Jakovu. Sa ogromnim poštovanjem, Saša i Anđela Barać, Negučić.

Autor: S.M.