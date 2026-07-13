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Zadržavanja na granicama: Teretna vozila čekaju i do četiri sata na izlaz iz Srbije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlaz čekaju tri sata, a na prelazima Kelebija i Bezdan dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Autor: S.M.

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