Roko je pravi heroj, neverovatna priča: Dečak preživeo strujni udar od 35.000 volti, lekari otkrivaju kako je danas

Dečak Roko iz Dubronika čudesno se oporavlja u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici nakon što je u aprilu preživeo strujni udar od 35.000 volti na trafostanici, koji mu je opekao čak 80 odsto tela.

Lekarski tim spasao je život petnaestogodišnjaku ugradnjom veštačke i kadaverične kože, ali i njegove sopstvene kože koja je za njega danonoćno uzgajana u banci tkiva.

- On je pravi junak. On je ovo izdržao, on je...svaka mu čast, što je malo ko izdržao - rekao je Rokov otac.

Dr Zoran Barčot iz Klinike za dečje bolesti Zagreb kaže za Roka da je "pravo čudo, u pozitivnom smislu", piše Dnevnik.

- Lepo se oporavlja. To je rezultat jednog opsežnog timskog rada, ali ne samo nas lekara, medicinskih sestara i svih segmenata naše bolnice koliko je izuzetno važno da je i on zainteresovan i motivisan i njegovi roditelji - kaže dr Barčot.

Nakon niza dugotrajnih operacija ostalo je nepokriveno još samo pet do šest odsto tela, a lekari predviđaju da će dečak u naredna dva meseca moći da ide kući i to bez zavoja. Roko je veoma motivisan za fizikalnu terapiju i jedva čeka povratak prijateljima, kao i odlazak na utakmice.

Zašto se popeo na trafostanicu uprkos vidljivim upozorenjima na njoj, Roko kaže, ne zna. Ali je poželeo da upozori svu decu: "Da paze, da iako misle da se neće ništa dogodit, da se u tren oka može sve promeniti."

Rokov oporavak rezultat je pravog, timskog rada niza ljudi u sistemu.

- Kod njega se radilo o naponu 35.000 volti. Dalekovodi imaju i 100, 200 i 400.000 volti napona. Znači, smrtni slučajevi su tu najčešći. On ima sreće da je uopšte preživeo taj udar struje. A sve ovo ostalo, nemoguće smo već ispunili - spasili smo mu život, a za čuda krajnjeg lečenja ipak treba nam malo vremena - dodao je dr Barčot.

Autor: D.B.