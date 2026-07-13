Čudo u Dubrovniku: Dečak preživeo strujni udar od 35.000 volti, poznato njegovo stanje

Dečak Roko iz Dubronika čudesno se oporavlja u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici nakon što je u aprilu preživeo strujni udar od 35.000 volti na trafostanici, koji mu je opekao čak 80 odsto tela.

Lekarski tim spasao je život petnaestogodišnjaku ugradnjom veštačke i kadaverične kože, ali i njegove sopstvene kože koja je za njega danonoćno uzgajana u banci tkiva.

"On je pravi junak. On je ovo izdržao, on je...svaka mu čast, što je malo ko izdržao", rekao je Rokov otac.

Dr Zoran Barčot iz Klinike za dečje bolesti Zagreb kaže za Roka da je "pravo čudo, u pozitivnom smislu", piše Dnevnik.

"Lepo se oporavlja. To je rezultat jednog opsežnog timskog rada, ali ne samo nas lekara, medicinskih sestara i svih segmenata naše bolnice koliko je izuzetno važno da je i on zainteresovan i motivisan i njegovi roditelji", kaže dr Barčot.

Nakon niza dugotrajnih operacija ostalo je nepokriveno još samo pet do šest odsto tela, a lekari predviđaju da će dečak u naredna dva meseca moći da ide kući i to bez zavoja. Roko je veoma motivisan za fizikalnu terapiju i jedva čeka povratak prijateljima, kao i odlazak na utakmice.

Zašto se popeo na trafostanicu uprkos vidljivim upozorenjima na njoj, Roko kaže, ne zna. Ali je poželeo da upozori svu decu: "Da paze, da iako misle da se neće ništa dogodit, da se u tren oka može sve promeniti."

Rokov oporavak rezultat je pravog, timskog rada niza ljudi u sistemu.

"Kod njega se radilo o naponu 35.000 volti. Dalekovodi imaju i 100, 200 i 400.000 volti napona. Znači, smrtni slučajevi su tu najčešći. On ima sreće da je uopšte preživeo taj udar struje. A sve ovo ostalo, nemoguće smo već ispunili - spasili smo mu život, a za čuda krajnjeg lečenja ipak treba nam malo vremena", dodao je dr Barčot.

Autor: S.M.