ČUDO! Muškarac pao na šine, voz ga pregazio - on preživeo

Foto: Burst

Muškarac je preživeo nakon što ga je u nedelju rano ujutru u nemačkom gradu Hamburgu pregazio voz, nakon što je pao na šine.

Savezna policija je izvestila da je 45-godišnji muškarac izgubio ravnotežu i pao sa perona na glavnoj stanici u Hamburgu oko 2.45 ujutru.

Putnici koji su čekali pokušali su da upozore vozača na nadolazeći prigradski voz, ali nisu uspeli da spreče nesreću. Pozvali su hitne službe i razgovarali sa povređenim muškarcem kako bi ga smirili dok ne stigne pomoć.

Policija i službe hitne pomoći uspele su da oslobode muškarca gurajući voz unazad.

Muškarac je prevezen u bolnicu sa teškim povredama, uključujući prelom ruke.

Nakon pregleda izjava svedoka i video-snimka, policija je saopštila da nema naznaka napada ili pokušaja samoubistva.

Policija je mašinovođi pružila psihološku pomoć i predala ga nadležnima za krizne situacije.

Oko 3:35 časova, intervencija u vanrednim situacijama je završena i mesto nesreće je očišćeno.

