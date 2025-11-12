Jeziva tragedija potresla Mađarsku: Devojčica (15) se bacila pod voz kod Budimpešte, razlog kida dušu

Javnost u Mađarskoj nema je od šoka i bola nakon što se saznalo da je u stravičnoj železničkoj nesreći u nedelju, nedaleko od Budimpešte, stradalo 15-godišnje dete kada ga je pregazio voz.

Prvo se verovalo da je na pruzi stradala žena, a onda se saznalo da je u pitanju devojčica (15) koja je nakon raskida sa momkom, odlučila da sebi oduzme život. Kako piše Blikk, devojčica je ostavila i oproštajno pismo.

Devojčica je izgubila život u blizini Išašege. Prva, štura vest glasila je da je u nedelju u Peštanskoj županiji, na otvorenoj pruzi kod grada, voz pregazio ženu koja je poginula na licu mesta. Onda se pročulo da je tragična žrtva petnaestogodišnja devojčica koja je sebi oduzela život. Grad je od tada u žalosti, a tinejdžerku oplakuju porodica, prijatelji, školske drugarice i poznanici.



"Bila je lepa, pametna devojčica, dobro je učila, mnogi su je voleli. Koliko sam čuo, raskinula je sa dečkom pre nego što je donela kobnu odluku, čak je ostavila i oproštajno pismo. To pismo je pronađeno, a mladić je potrčao za njom, ali bilo je prekasno. Mašinovođa je, koliko znam, primetio da devojka leži na šinama, pokušao je da zakoči, ali više nije mogao da izbegne nesreću", ispričao je za Blikk jedan poznanik devojčice.

Pre nego što je donela ovu strašnu odluku, žrtva je objavila zlokoban status na svojoj stranici na društvenim mrežama, što su mnogi primetili, ali nisu uspeli da joj pomognu. Prema informacijama, bila je jedino dete u porodici.

Policija istražuje okolnosti njene smrti.

Ukoliko kod sebe ili osobe u blizini primećujete znakove koji mogu da vode ka samoubistvu, obavezno se što pre obratite za pomoć.

SOS linije za osobe koje muče suicidne misli mogu da pomognu. U Srbiji je dostupno više linija za pomoć ljudima koji su iskusili ovakve misli, a trebalo bi da im se obrate ukoliko razmišljaju o prekidu života, samopovređivanju ili povređivanju drugih, ako se osećaju anksiozno ili depresivno, prolaze kroz krizu, žele da razgovaraju s nekim otvoreno.

Takođe, možete im se obratiti ako ste primetili znakove suicidnih misli kod bližnjih.

U Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, otvorena je prva nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva, čiji je broj telefona 011/7777-000.

Ovaj broju mogu pozvati oni koji pomišljaju na samoubistvo ili njihova porodica, a s njima će razgovarati stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja: psihijatri, psiholozi, socijalni radnici.

Autor: D.Bošković