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Hit snimak iz Užica! Nemanja i Dragan odela zamenili traktorom - Ovo morate da vidite (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Kompanija Tompsin/Promo ||

Nemanja i Dragan, maturanti užičke Tehničke škole osvojili su srca ljudi koji su ih videli po dolasku na maturu, ali i kasnije kada je objavljen video snimak njihovog stizanja.

Ponosni, u pažljivo odabranim odelima, njih dvojica su poput vrsnih znalaca odlučili da se sami dovezu i to, ni manje ni više, nego traktorom.

Dok su polako stizali, ovacije su postajale sve glasnije.

Parkirali su, a potom iskočili iz vozila i zastali tek toliko da ih okupljeni slikaju, pa čak pristali i na sugestije okupljenih kako da ispoziraju.

Video snimak objavljen na jednoj od najpopularnijih Instagram stranica, nedugo po objavi postao je masivno popularan.

"Bravo za Nemanju i Dragana, učenike 4e2 Tehničke škole Užice, koјi su na originalan način obeležili јedno od naјlepših večeri u životu i na maturu došli traktorom. Znanje, rad i ponos na svoјe korene јesu vrednosti koјe uvek treba čuvati", navedeno je u opisu

Autor: S.M.

#Traktor

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