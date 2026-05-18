AKTUELNO

Svet

HOROR! Evo ko je izvršio KRVAVI PIR u Turskoj: Raste broj žrtava, objavjen i SNIMAK ispred restorana smrti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Na društvenim mrežama je objavljen i snimak zločina koji se dogodio ranije danas popodne na jugu Turske.

Kako su ranije preneli lokalni mediji u okrugu Tarsus u provinciji Mersin ubijene su četiri osobe, a napadač je pobegao i policija je pokrenula veliku podtragu za njim.

Turski Hurijet je preneo da je ubijeno ukupno pet osoba i da je napadač pre pucnjave usmrtio bivšu suprugu Arzu, pre nego što je otišao u restraon gde je usmrtio vlasnika i jednog od zaposlenih.

Nakon toga je usmrtio jednog pastira koji je čuvao ovce u blizini i vozača kamiona.

Na društvenim mrežama su objavljene i fotografije osumnjičenog za kojim traga policija. Navodno je u pitanju 36-godišnji Metin Ozturk. Prema nezvaničnim informacijama broj žirava je povećan na 6, nakon što je jedna od osam ranjenih osoba preminula u međuvremenu.

Policija je pokrenula veliku operaciju uz podršku helikoptera dok pokušava da uhapsi naoružanog napadača.

Motivi osumnjičenog nisu odmah poznati.

Autor: Iva Besarabić

