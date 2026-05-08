Ovo nude Srbiji? Šok snimak blokaderke kruži mrežama: Ni plana, ni programa - samo nevaspitanje (VIDEO)

Jedna mlada devojka, otrovana jeftinom propagandom sa tajkunskih trovačnica, objavila je na društvenim mrežama snimak koji je izazvao salvu reakcija na društvenim mrežama.

U snimku se čuje kako ova devojka očigledno željna popularnosti prepričava "ćaci dramu" iz njene zgrade.

- Imamo ćaci dramu u mojoj zgradi. Svaki dan neko u liftu lepi nalepnice "Studenti pobeđuju". I svaki dan nek cepa nalepnice. I ja sam došla, i napisala - "ne cepaj, ne budi ćaci". Belilom su prešli preko toga - kaže ona i na engleskom izgovara "sramota, sramota za vas".

- I onda svi koji lepe, zalepe još više. Vi ne možete da pocepate, koliko mi možemo da polepimo - dodaje ona.

Autor: S.M.