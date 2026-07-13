Superćelijske oluje na pragu Srbije: Evo kada će nas pogoditi, a kada nam stiže još jedan blaži 'tropski talas'

Druga dekada jula donosi nestabilno vreme sa opasnim olujama i gradom, ali pravi pakao tek dolazi oko 24. jula kada se u Srbiji očekuje i do 42 stepena.

Period od 8. do 15. jula donosi slabljenje afričkog anticiklona i prodor vlažnijeg vazduha kroz takozvana Bečka vrata, što je stvorilo idealne uslove za pljuskove, grmljavinu i lokalne nepogode.

Superćelije: uslov koji je gotovo ispunjen

Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da je druga dekada najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje.

- Druga dekada će biti najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje, jer će se mora brzo zagrejati i sredinom meseca biti blizu 30 stepeni, što znači da će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju temperatura mora viša od 27 stepeni - kaže Ristić.

Ristić je ipak dodao i praktično upozorenje za sve one koji misle da ih superćelija neće dohvatiti. Čak i ako ne dođe do najgore varijante, redovni pljuskovi s gradom i olujnim vetrom mogu biti jednako razorni za one koji se nađu na udaru.

- Čak i ako izostanu superćelijske oluje, treba upozoriti na dosta pljuskova, kiše, lokalno sa gradom, jakim olujnim vetrom, što će za mesto u kome se dogodi biti kao superćelijska oluja."

RHMZ: ovi datumi su najrizičniji

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je detaljnu prognozu u kojoj su precizno navedeni dani kada postoje uslovi za vremenske nepogode. Jutarnja temperatura u navedenim periodima kreće se od 18 do 22 stepena, a dnevni maksimumi od 28 do 33, s tim da sredinom druge i treće dekade mogu dostići i 36 stepeni.

Prema RHMZ-u, prolazna naoblačenja sa kišom ili lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom prognoziraju se od 15. do 28. jula. Tokom svih tih datuma postoje uslovi i za vremenske nepogode praćene gradom, olujnim vetrom i obilnijim padavinama.

Srednja maksimalna temperatura u Beogradu tokom jula biće oko 30,3 stepena, što je iznad višegodišnjeg proseka, navodi RHMZ.

Kulminacija oko 24. jula

Posle nestabilnog perioda u drugoj dekadi, oko 20. jula dolazi do postepene stabilizacije i povratka afričkog anticiklona. A s njim dolazi i ono čega se mnogi plaše: novi, još jači toplotni talas.

Prema prognozama meteorologa Ivana Ristića, najtopliji period u 2026. godini očekuje se oko 24. i 25. jula. Za Beograd se prognozira maksimum od oko 41 stepen, a za neke delove Srbije i do 42 stepena. Ukupno se ove godine očekuju tri do četiri toplotna talasa, pri čemu će ovaj biti najintenzivniji.

- Neće nam biti lako, jer dugo će trajati toplotni talasi... U julu i avgustu maksimumi će biti oko 40, 41, 42 stepeni... Imaćemo puno tropskih dana i tropskih noći, pogotovo u većim gradovima - upozorava meteorolog.

Praktični saveti: šta raditi u narednih 15 dana

Uz sve meteorološke prognoze, korisno je znati kako se ponašati tokom različitih faza koje dolaze. Do 20. jula treba biti posebno oprezan pri planiranju boravka na otvoreno, jer pljuskovi mogu biti kratki, ali intenzivni, s gradom i olujnim vetrom koji dolaze bez dužeg upozorenja. Pratite radarska upozorenja RHMZ-a pre izlaska.

Od 20. jula vremenska situacija se stabilizuje, ali temperature rastu, pa treba ograničiti boravak napolju u najtoplijem delu dana - između 11 i 17 sati.

Oko 24. i 25. jula, kada se očekuje jak toplotni talas, pa je preporuka da se ranjive kategorije (deca, stariji, hronični bolesnici) zaštite na svaki mogući način: klima-uređaji, rashlađeni javni prostori i unos dovoljnih količina vode.

Autor: D.B.