Ljudi se najviše javljali zbog OVIH problema: Hitna pomoć u Kragujevcu za 24 sata Intervenisala 40 PUTA

Tokom dana najčešće su intervencije bile zbog problema sa krvnim pritiskom, neuroloških tegoba, temperature i karcinoma.

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su ukupno 40 terenskih intervencija, od čega 22 tokom dana i 18 u noćnoj smeni.

- Tokom dnevne smene najčešće su se javljali pacijenti sa povišenim i sniženim krvnim pritiskom, neurološkim tegobama, povišenom telesnom temperaturom, kao i osobe obolele od karcinoma. U noćnim satima pomoć Hitne pomoći najčešće su zatražili pacijenti oboleli od karcinoma i osobe sa astmom - saopšteno je iz Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac.

U ambulanti je pregledana 31 odrasla osoba – 12 tokom dana i 19 tokom noći, dok je na javnim mestima zabeleženo osam intervencija.

Autor: Iva Besarabić