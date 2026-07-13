AKTUELNO

Društvo

Ljudi se najviše javljali zbog OVIH problema: Hitna pomoć u Kragujevcu za 24 sata Intervenisala 40 PUTA

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: Pink.rs ||

Tokom dana najčešće su intervencije bile zbog problema sa krvnim pritiskom, neuroloških tegoba, temperature i karcinoma.

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su ukupno 40 terenskih intervencija, od čega 22 tokom dana i 18 u noćnoj smeni.

- Tokom dnevne smene najčešće su se javljali pacijenti sa povišenim i sniženim krvnim pritiskom, neurološkim tegobama, povišenom telesnom temperaturom, kao i osobe obolele od karcinoma. U noćnim satima pomoć Hitne pomoći najčešće su zatražili pacijenti oboleli od karcinoma i osobe sa astmom - saopšteno je iz Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac.

U ambulanti je pregledana 31 odrasla osoba – 12 tokom dana i 19 tokom noći, dok je na javnim mestima zabeleženo osam intervencija.

Autor: Iva Besarabić

#Astma

#Bolest

#Hitna pomoć

#Karcinom

#intervencija

POVEZANE VESTI

Društvo

KRAGUJEVČANI PADALI U NESVEST: Pune ruke posla za lekare Hitne

Društvo

PUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U KRAGUJEVCU: Najviše se javljali ovi pacijenti

Društvo

USIJAO SE TELEFON HITNE POMOĆI U OVOM GRADU SRBIJE! Za 24 sata građani 200 puta zvali - virusi i prehlade pune ambulante

Lifestyle

Novo naučno otkriće: Lek za slomljeno srce postoji i može se kupiti u apoteci!

Društvo

UPUĆENO 188 POZIVA U 24 SATA: Pune ruke posla za hitnu pomoć u Kragujevcu, najčešće se javljale ove grupe pacijenata

Beograd

MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitna pomoć intervenisala skoro 140 puta, a ovi pacijenti su se najviše javljali