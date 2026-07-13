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Srbija dobija novi rudnik zlata: Kanađani sele opremu i kreću u projekat vredan miliona

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Kanadska međunarodna rudarska kompanija DPM Metals objavila je da nastavlja pripreme za razvoj rudnika zlata Čoka Rakita u istočnoj Srbiji, čija je izgradnja planirana početkom 2027. godine.

Kompanija će deo procesne opreme iz bugarskog rudnika Ada Tepe iskoristiti za budući rudnik u Srbiji.

Prema podacima iz poslovnog izveštaja kompanije, rudnik u Bugarskoj prozveo je oko 11.000 unci zlatnog ekvivalenta (GEO) tokom drugog kvartala 2026. godine, a poslednje proizvodno miniranje obavljeno je sredinom aprila.


Završetak rada tog postrojenja planiran je za 15. jul ove godine, nakon čega će kompanija početi proces demontaže i remonta specifičnih delova prerađivačkih postrojenja za instalaciju na projektu Čoka Rakita u Srbiji.

"Kompanija je posvećena odgovornom zatvaranju rudnika Ada Tepe i njegovoj rekultivaciji u skladu sa najvišim standardima i važećim propisima. Po završetku plana rekultivacije, očekuje se da će 95 odsto površine rudnika Ada Tepe biti vraćeno u mrežu Natura 2000, evropsku mrežu zaštićenih prirodnih područja", objavljeno je na sajtu kompanije.

Kanadska međunarodna rudarska kompanija DPM Metals, sa sedištem u Torontu, posluje u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Ekvadoru.

Autor: D.B.

#Rudnik

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