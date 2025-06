PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO IZ PRAGA: Otkrio kada će biti održani IZBORI u Srbiji

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na Globsek forumu u Pragu da su u Srbiji u toku pripreme za specijalizovani Ekspo i da će izbori u Srbiji biti održani krajem iduće godine ili početkom 2027. godine.

"Oni (koji protestuju) su pitali kada će biti izbora. Izbori će biti ili krajem iduće godine ili početkom 2027. To je to. Imali smo izbore pre godinu dana i sada se pripremamo za specijalizovani Ekspo 2027", rekao je Vučić na pitanje o protestima u Srbiji, na panel diskusiji "Iskoristiti trenutak: Stvaranje trajnih partnerstava u susedstvu (Seizing the Moment: Forging Lasting Partnerships in the Neighbourhood)".

Vučić je naglasio da sada imamo puno posla u Srbiji, kao i da moramo puno da radimo na putu evropskih integracija.

A onda će narod odlučiti ko će pobediti i ko će vladati državom u budućnosti, dodao je Vučić.

Predsednik Srbije je, na konstataciju moderatora panela da često tvrdi da studentske proteste u Srbiji podržava Zapad i pitanje na koga tačno misli, kao i pitanje kako objašnjava deportacije nekih ljudi iz Srbije zbog njihove podrške studentskim protestima kao i da postoje primedbe EU u vezi sa demokratskim pravima ljudi, rekao da protesti u Srbiji traju gotovo dve godine, ali da su nedavni protesti počeli pre sedam meseci i zapitao da li mogu da zamisle da neko sedam meseci blokira sve puteve, raskrisnice i mostove, kao i sve fakultete kada god to požele na ilegalan način.

"Dakle, bez ikakve najave, niti da pitaju policiju kada, kako, već samo obaveštavaju o svojoj nameri. Mi smo se bavili tim pitanjem na najispravniji mogući način, bez ikakve intervencije policije, što je potpuno drugačije u poređenju sa najdemokratskijim zemljama, takozvanim najdemokratskijim zemljama u Evropi", rekao je Vučić.

Istakao je da kada bi neko blokirao autoput između Haga i Amsterdama, na primer, policija bi ih tako prebila da ne bi mogli nedeljama da se oporave.

"Ako bi to uradili u Nemačkoj, u Francuskoj, isto bi prošli. Mi u Srbiji to ne radimo, mi im dozvoljavamo da protestuju i da protestuju beskrajno i s tim nemamo problem", naglasio je Vučić.

Na pitanje da su u Srbiji ipak neki ljudi uhapšeni i proterani, Vučić je zapitao koje tačno i dobio odgovor od moderatora da ne zna sad tačno.

"Recite mi, koje tačno, koje konkretno ljude smo mi proterali? Ali tako je uvek, jer Miroslav Lajčak je tu bio potpuno u pravu kada je rekao da se mnoge stvari zasnivaju na twitteru, tvitovima, objavama na društvenim mrežama. A kada dođemo do pravih pitanja, postoje razne tvrdnje i tako dalje. Bilo je 34 lica koja su privremeno izbačena iz Srbije u poslednjih sedam meseci. Ali to nisu bili građani Srbije, naravno, građani drugih zemalja su bili u pitanju i koji su učestvovali u tim demonstracijama i protestima", rekao je Vučić.

Na pitanje da li smatra da oni imaju pravo da protestuju i da su njihova pitanja legitimna i da se samo ne slaže sa načinom, Vučić je istakao da nije problem što protestuju, iako se ne slaže sa njima u mnogim stvarima, jer imaju pravo na proteste.

"Mi smo demokratska zemlja i ja nemam ništa protiv toga. Tiče se, međutim, toga šta radite kada krenete sa protestima. O tome se radi. Ja ne vidim druge probleme, da vam pravo kažem", rekao je Vučić.

Vučić je ponovio da neke demokratske zemlje postupaju sa demostrantima tako što ih prebijaju, ali da se Srbija optužuje da nije toliko demokratska, jer to ne radimo.

