JUSEIN BOLT STIŽE U BEORGAD! Vučić: Dolazi zbog promocije Ekspa - To je velika stvar za zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će legendarni atletičar i višestruki olimpijski šampion Jusein Bolt biti jedan od promotera specijalizovane izložbe ''Ekspo 2027'' koja će biti održana u Beogradu i istakao da je to velika stvar za Srbiju.

Vučić je rekao da Bolt danas dolazi u Beograd i da je time promocija ''Ekspa'' podignuta na spektakularan nivo.

- Ja ću ga primiti u Palati Srbija, neću imati priliku da budem sa njim u Beogradu na vodi, žurim u Emirate, ali će sa njim biti Siniša Mali - rekao je Vučić za RTS.

Naveo je da je Bolt legendarni atletičar i nekadašnji najbrži atletičar sveta.

- Mnogi danas pišu da je svih vremena i da se to nikada promeniti neće. I to u više disciplina, na 100-200 metara, štafetama i tako dalje... On dolazi zbog promocije Ekspa i to je velika stvar za zemlju, ne samo unutar Srbije, već mnogo više van naše zemlje - rekao je Vučić.

