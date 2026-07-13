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LAZAREVIĆ SA PREDSTAVNICIMA JUSDA EUROPE: Srbija postaje ključno logističko čvorište jugoistočne Evrope

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: MSP ||

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević sastala se danas sa predstavnicima kompanije JUSDA Europe kako bi razgovarala o unapređenju saradnje u oblastima logistike, upravljanja lancima snabdevanja i međunarodne trgovine.

Fokus na strateškom razvoju

Tokom sastanka predstavljene su aktivnosti i međunarodno iskustvo kompanije, uz naglasak na njihovom strateškom opredeljenju za razvoj naprednih logističkih rešenja. Razgovaralo se o mogućnostima za jačanje partnerstva sa privrednim i institucionalnim akterima u Srbiji i regionu.

Predstavnici kompanije JUSDA Europe istakli su da Srbiju vide kao ključno logističko čvorište jugoistočne Evrope, čemu doprinose njen geografski položaj, razvojna infrastruktura i potencijal za povezivanje tržišta Centralne i Jugoistočne Evrope.

Promocija Srbije kao investicione destinacije

Jedna od ključnih tema bila je podrška kompanije u promociji Srbije kao atraktivne poslovne i investicione destinacije. Kompanija je izrazila spremnost da svoju globalnu mrežu i stručnost stavi na raspolaganje, posebno kroz podršku nastupima Srbije i njenih privrednih subjekata na vodećim međunarodnim sajmovima logistike širom sveta.

Sastanak je završen u konstruktivnoj atmosferi, uz obostranu saglasnost o nastavku dijaloga i definisanju konkretnih koraka za buduću saradnju. Kompanija JUSDA Europe, inače, poseduje više od 25 godina iskustva u pružanju kompleksnih logističkih rešenja.

Autor: D.S.

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