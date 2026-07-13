ĐEDOVIĆ: Prva faza nuklearnog programa do sredine 2027, početak gradnje postrojenja do 2035.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je cilj Srbije da do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa, dok se početak izgradnje prvog nuklearnog postrojenja očekuje do 2035. godine.

Ona je na otvaranju radionice o ulozi Nacionalnog tela za sprovođenje Programa nuklearne energije (NEPIO) istakla da Srbija nuklearni program razvija odgovorno, postepeno i u potpunosti u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Mapiran put do 2035.

Prema rečima ministarke, razvoj nuklearne energije prepoznat je i u programu "Srbija 2035", kojim su planirane investicije od oko tri milijarde evra.

Sredina 2027: Završetak prve faze programa i donošenje informisane odluke o daljem razvoju.

Do 2032: Priprema institucionalnih, regulatornih i stručnih kapaciteta, kao i odabir tehnologije.

Do 2035: Početak procesa izgradnje prvog postrojenja.

Saradnja i studije

Država je već definisala projektne zadatke za izradu potrebnih studija. Na osnovu prethodne saradnje, francuska Elektroprivreda (EDF) izradiće četiri studije, dok će preostalih 14 biti predmet saradnje sa drugim međunarodnim kompanijama koje imaju iskustvo u razvoju nuklearnih programa.

Fokus na kadrovima i energetskoj sigurnosti

Ministarka je naglasila da Srbija ne sme da propusti ovu "generacijsku priliku" koja će doprineti energetskoj sigurnosti zemlje. U tom smislu, od ključnog značaja je razvoj domaćih kadrova.

Bez domaćih stručnjaka nema uspešnog nuklearnog programa. Zato pozdravljamo inicijativu Instituta "Vinča" i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu za pokretanje master programa za obrazovanje budućih nuklearnih inženjera - istakla je Đedović Handanović.

Dodala je da je nuklearna energija ključna za zadovoljavanje rastućih potreba za električnom energijom, koje su sve veće usled razvoja veštačke inteligencije, data centara i elektrifikacije industrije, uz istovremeno ispunjavanje klimatskih ciljeva.

Autor: D.S.