Toplotni talas pred nama, ali i kiša sa grmljavinom: Ovi gradovi prvi na udaru padavina

Pred nama je sunčan i pravi letnji dan. Maksmalna temperatura biće od 30 do 34, u Beogradu do 32°C, javlja meteorolog Đorđe Đurić.

Prema kraju dana sa severa povećanje oblačnosti.

Narednih dana biće sunčano i tropski toplo, uz temperature i do 35-36 stepeni.

Tokom dana očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji se u sredu i u četvrtak očekuje uglavnom na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije, lokalno i u centralnim.

U nedelju se očekuju u većini predela, uz osveženje.

Dakle, do kraja sedmice treba obratiti pažnju na veoma visoke vrednosti UV zračenja i ne izlagati se suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite,

S obzirom na to da će biti uslova i za grmljavinsje nepogode, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: S.M.