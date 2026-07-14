AKTUELNO

Društvo

Toplotni talas pred nama, ali i kiša sa grmljavinom: Ovi gradovi prvi na udaru padavina

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Strahinja Aćimović, Pink.rs ||

Pred nama je sunčan i pravi letnji dan. Maksmalna temperatura biće od 30 do 34, u Beogradu do 32°C, javlja meteorolog Đorđe Đurić.

Prema kraju dana sa severa povećanje oblačnosti.

Narednih dana biće sunčano i tropski toplo, uz temperature i do 35-36 stepeni.

Tokom dana očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, koji se u sredu i u četvrtak očekuje uglavnom na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije, lokalno i u centralnim.

U nedelju se očekuju u većini predela, uz osveženje.

Dakle, do kraja sedmice treba obratiti pažnju na veoma visoke vrednosti UV zračenja i ne izlagati se suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite,

S obzirom na to da će biti uslova i za grmljavinsje nepogode, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: S.M.

#Padavine

#Vreme

#grmljavina

#toplotni talas

#vrućina

POVEZANE VESTI

Društvo

Pljuskovi sa grmljavinom već SUTRA očekuju OVE delove Srbije: Evo gde će biti padavina i u nastavku sedmice

Društvo

Večeras će grmeti, evo gde: Očekuju se i pljuskovi, OVI delovi Srbije biće prvi na udaru

Društvo

HLADNI FRONT JURI PREMA SRBIJI! Ovi delovi biće prvi na udaru pljuskova i grmljavine, EVO i kada: PRETI I GRAD!

Društvo

Stižu nepogode i GRAMLJAVINA: Očekuju se obilni pljuskovi - Na udaru prvo OVI delovi Srbije!

Društvo

Pljuskovi sa grmljavinom trenutno u OVOM delu Srbije: Oluje tek stižu, a EVO i kada

Društvo

Stiže PESAK iz Sahare: Očekuje se prljava kiša, a evo koji delovi zemlje će biti prvi na udaru