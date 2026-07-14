HEROJI IZ SOKOBANJSKE: Kako su zaposleni Odeljenja E, Klinike 'Dr Miroslav Zotović' vratili nadu pacijentkinji koja je pobedila smrt

Pismo zahvalnosti upućeno ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru podseća nas na to šta znači istinska posvećenost lekarskom pozivu i ljudska toplina koja leči jednako efikasno kao i najsavremenije terapije.

Biljana V., ćerka pacijentkinje Gorgine M. (79), obratila se nadležnim institucijama i Ministarstvu zdravlja kako bi javno pohvalila rad osoblja Odeljenja E, Klinike „Dr Miroslav Zotović“ u Sokobanjskoj ulici. Njena majka, koja se trenutno oporavlja, iza sebe ima dramatičnu životnu borbu – nakon pada u bolnici i kliničke smrti koja je trajala čak 37 minuta, ova hrabra žena nastavlja svoju bitku uz pomoć pejsmejkera i brojne terapije.

Više od same terapije

Iako je Gorgina tokom godina boravila u mnogim zdravstvenim ustanovama, njena porodica ističe da se sa ovakvim nivoom profesionalizma i humanosti do sada nisu susreli.

„Za teško pokretnu ženu od gotovo 80 godina... nije važna samo terapija. Važni su i lepa reč, strpljenje, osmeh, osećaj da nije teret i da je neko vidi kao čoveka“, navodi se u pismu upućenom ministru Lončaru.

Upravo taj osećaj dostojanstva pacijentkinji svakodnevno pružaju svi zaposleni na Odeljenju E – počev od doktorke Dedijer, pa sve do medicinskih sestara, terapeuta, servirki i žena koje brinu o čistoći.

Apel Ministarstvu: Prepoznajte i nagradite najbolje

Autorka pisma naglašava da njeno obraćanje nema nikakve veze sa politikom, već isključivo sa željom da se ukaže na vrednosti koje bi u zdravstvu morale biti standard: profesionalnu etiku, humanost i poštovanje prema čoveku.

Ona je uputila direktnu molbu Ministarstvu zdravlja da rad ovih zdravstvenih radnika bude primećen, pohvaljen i, ukoliko postoje mogućnosti, adekvatno nagrađen. U vremenu kada se često govori o onome što ne valja, Biljana Vukosavljević podseća da je ključno prepoznati ljude koji svojim radom pacijentima vraćaju ne samo zdravlje, već i nadu i želju za životom.

Ovaj primer iz Sokobanjske služi kao dokaz da, uprkos svim izazovima, u našem zdravstvenom sistemu i dalje rade ljudi koji svoj poziv žive dostojanstveno, čineći nemoguće za svoje pacijente i njihove porodice.