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HEROJI IZ SOKOBANJSKE: Kako su zaposleni Odeljenja E, Klinike 'Dr Miroslav Zotović' vratili nadu pacijentkinji koja je pobedila smrt

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/Logo ||

Pismo zahvalnosti upućeno ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru podseća nas na to šta znači istinska posvećenost lekarskom pozivu i ljudska toplina koja leči jednako efikasno kao i najsavremenije terapije.

Biljana V., ćerka pacijentkinje Gorgine M. (79), obratila se nadležnim institucijama i Ministarstvu zdravlja kako bi javno pohvalila rad osoblja Odeljenja E, Klinike „Dr Miroslav Zotović“ u Sokobanjskoj ulici. Njena majka, koja se trenutno oporavlja, iza sebe ima dramatičnu životnu borbu – nakon pada u bolnici i kliničke smrti koja je trajala čak 37 minuta, ova hrabra žena nastavlja svoju bitku uz pomoć pejsmejkera i brojne terapije.

Više od same terapije

Iako je Gorgina tokom godina boravila u mnogim zdravstvenim ustanovama, njena porodica ističe da se sa ovakvim nivoom profesionalizma i humanosti do sada nisu susreli.

„Za teško pokretnu ženu od gotovo 80 godina... nije važna samo terapija. Važni su i lepa reč, strpljenje, osmeh, osećaj da nije teret i da je neko vidi kao čoveka“, navodi se u pismu upućenom ministru Lončaru.

Upravo taj osećaj dostojanstva pacijentkinji svakodnevno pružaju svi zaposleni na Odeljenju E – počev od doktorke Dedijer, pa sve do medicinskih sestara, terapeuta, servirki i žena koje brinu o čistoći.

Apel Ministarstvu: Prepoznajte i nagradite najbolje

Autorka pisma naglašava da njeno obraćanje nema nikakve veze sa politikom, već isključivo sa željom da se ukaže na vrednosti koje bi u zdravstvu morale biti standard: profesionalnu etiku, humanost i poštovanje prema čoveku.

Ona je uputila direktnu molbu Ministarstvu zdravlja da rad ovih zdravstvenih radnika bude primećen, pohvaljen i, ukoliko postoje mogućnosti, adekvatno nagrađen. U vremenu kada se često govori o onome što ne valja, Biljana Vukosavljević podseća da je ključno prepoznati ljude koji svojim radom pacijentima vraćaju ne samo zdravlje, već i nadu i želju za životom.

Ovaj primer iz Sokobanjske služi kao dokaz da, uprkos svim izazovima, u našem zdravstvenom sistemu i dalje rade ljudi koji svoj poziv žive dostojanstveno, čineći nemoguće za svoje pacijente i njihove porodice.

#Klinika Dr Miroslav Zlotović

#Sokobanjska

#rehabilitacija

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