'SISTEM MOBILNIH AMBULANTI MORA DA NAM BUDE ZA 2030. GODINU' Vučić poručio Lončaru: To mora da bude destostruko veći projekat

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Borskom i Zaječarskom okrugu gde obratio ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.

- Sistem mobilnih ambulanti mora da nam bude za 2030 godinu. Svuda gde idemo, ljudi se žale, ne može da kažeš ljudima u centru grada da idu u Batajnicu. Moramo posebno da platimo lekare, tehničare koji će da idu od sela do sela i da razgovaraj. Moramo da brinemo o starijim ljudima, ali imamo i dece u selima - kaže predsednik i ističe da će morati ceo put da se uradi od Sokobanje do Knjaževca.

- Užas, kod Cerovice. Od Sastavka do Knjaževca je užas. To uradite odmah, dogovorite se - kaže Vučić.

Ističe da mora da se ponudi više sadržaja na Staroj planini, ali da ga brine posao.

- Moramo 200 ljudi da zaposlimo i da podstaknemo dodatno u privatnom sektoru.

Lončar je rekao da je dogovorio 20 mobilnih ambulanti, a Vučić mu je rekao da je to malo.



- Nama je potrebno ne 15, nego 150 najmanje mobilnih ambulanti. Šta ćeš da mu kažeš u Zaječaru, šta će da radi u Vrškoj čuki, u Negotinu u Jabukovcu, mnogo problema. U Majdanpeku u Kršu, mora da se obiđe, zato imamo probleme i smrtnost nam je velika. Moramo da spustimo do nivoa da običan čovek koji je manje pokretan i koji nema da plati 20 km lošim putem, a ima potrebu da neko pregleda. Mobilne ambulante moraju da bude destostruko veći projekat - kaže Vučić.

