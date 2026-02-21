VUČIĆ OBEĆAO: Mobilna ambulanta stiže u svako selo, time ćemo da sačuvamo živote

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas posetu Borskom i Zaječarskom okrugu.

U Knjaževcu je izjavio da ne može u svakom selu da otvara ambulantu, ali da "moramo da napravimo sistem i službu mobilnih ambulanti".

- Moraju da se pojave u selu bar jednom nedeljno, da pokažu da brinu o ljudima. Platićemo dodatno ljude koji će obilaziti sela i koji će obilaziti ljude koji su najsiromašniji. Time da sačuvamo njihove živote, čućete koliko ćemo novca da uložimo - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković