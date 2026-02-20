VUČIĆ U POSETI BORSKOM OKRUGU! Predsednik obišao domaćinstvo Perice Simeonovića u selu Jasikovo: Uložićemo od tri do pet MILIJARDI u lokalne puteve

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra, 20. i 21. februara, u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu.

Predsednik je prvo stigao u selo Jasikovo gde su ga dočekali meštani sa kojima je razgovarao.

Baš vam je lepo ovde - prokomentarisao je predsednik Vučić.

Vučić se zatim uputio u obilazak domaćinstva Perice Simeonovića u selu Jasikovo.

Porodica koju predsednik obilazi poznata je po uzgajanju jelena lopatara.

- Malo sam umoran, dugo sam i putovao. Počeli su ljudi da se vraćaju, zato sam nesrećan zbog ovog puta što sam video. Zato nam treba poseban program za ljude koji se vraćaju. Radili smo Zaječar, Negotin, popravljali mostove u Milutinovcu, da se ubrza Palanka, Kladovo, uradili ceo put od Kladova, do Golupca i Gradišta stari put, završavamo brzu saobraćajnicu do Golupca, i preko Majdanpeka do Palanke završavamo. Koliko god da uložimo, nije ni blizu dovoljnog i toliko sam nezadovoljan zbog toga. Vratio sam se iz Indije noćas, umoran i dugo smo putovali. Koliko god da izgradimo, gde god da se makneš s glavnog puta, bezbroj problema. Sad ću da vidim kako da uradimo ovo u planu za 2035. da uložimo 5 milijardi u lokalne puteve - rekao je predsednik Vučić.

- Za Jasikovo kao selo, najvažniju su putevi - odgovorio je Perica na pitanja predsednika Srbije šta bi bilo najznačajnije da se uradi za ovaj kraj.

- To nije mali posao, to su kilometri puta. Moram reći da sam na putu do ovde sreo samo jedan automobil, kako ljudi i da se vrate kada nema dobrih puteva, a ni posla - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je planirana rekonstrukcija vodovoda, te da će 30 miliona evra biti potrebno samo za Majdanpek.

- 30 miliona evra je potrebno samo za Majdanpek. 11 hiljada kilometara azbestnih cevi moramo da zamenimo, a neizgrađenih još 9.000. Preko 20.000 kilometara cevi, samo da osnovni vodovod dovedemo do svakog sela. 21.000 km samo cevi treba da postavite, samo da vidite koliko u tu primarnu infrastrukturu 60-70 godina nismo ulagali - rekao je Vučić i dodao:

- Svako bi došao, toliko je lepo, samo da ima dobar put - rekao je Vučić u razgovoru s domaćinom. Kad budemo završili put do Golupca, odmah da krenemo put do Palanke, ti si onda u Beogradu za sat i 20 minuta. A onda nam ostaje da popravljamo ovde u lokalu - rekao je Vučić.

Ova poseta deo je šireg plana obilaska države, sa ciljem direktnog razgovora sa građanima o lokalnim infrastrukturnim projektima, privrednom razvoju i planovima za unapređenje životnog standarda u istočnoj Srbiji.

Autor: Iva Besarabić