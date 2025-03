'A TO DA ULICOM DOLAZITE NA VLAST - TAJ FILM NEĆETE GLEDATI' VUČIĆ U BORU: Srbija je u ne lakoj situaciji, velika je mržnja posejana, velike pare ubačene od spolja! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Zaječarskom i Borskom okrugu, u okviru koje će obići Žagubicu, Krepoljin, Bor i Zlot.

Vučić u Boru

Predsednik Srbije došao je na veliki skup u Boru, koji se održavao u Sportskom centru „Bobana Momčilović Veličković”.

Vijorile su se srpske trobojke, prisustvovao je veliki broj Borana s brojnim transparentima: "Bor je uz Vučića".

Predsednik je prvo pozdravio Borane i rekao da je video veliki transparent pa dodao da su "ovi najbogatiji protiv nas, a ovi ljudi koji su niže ili srednje klase su uz nas!" Podsetio je i na izjavu Zorana Đinđića da nema više bakra i da Borani treba da gaje kikiriki. Podsetio je i na to kako je kineska kompanija preuzela rudnik i da su plate velike ali da ima nezadovoljnih.

- Ovi najbogatiji su protiv nas, pobuna privilegovanih i bogatih! Mi jedemo sendviče a oni prasiće! Bogati su imaju, može se... Ja sam na putu svaki dan ja jedem sendviče, a ovi tamo prasiće, a pre toga od čorbice samo gulaš...

- Ono što ćemo mi da uradimo to je Bor-Selište, to će država da uradi, rekao je Vučić i dodao da će se graditi bolnica u Boru, veliki projekat vredan 2,5 miliona evra, a to je ono što je potrebno i starom i mladom...

- A mene je u Zlotu dočekalo vlaško jagnje - rekao je Vučić, pa nastavio:

- Ono što ćemo mi da uradimo to je Bor-Selište, to će država da uradi, rekao je Vučić i dodao da će se graditi bolnica u Boru, veliki projekat vredan 2,5 miliona evra, a to je ono što je potrebno i starom i mladom... - rekao je predsednik.

Vučić je dodao i da će se raditi obilaznica oko Bora te da će se odmah nastaviti i gradnjom puta do Brze Palanke pa podsetio na put Vožd Karađorđe što znači da je to prilika za dolazak velikih investitora.

- Samo pogledajte, pre 4 dana je održan protest na Kapitol hilu otpuštenih radnika USAID gde muškarci stavljaju crveni karmin na ruke, pa sve vam je jasno, jel to naređeno iz Bora u Vašingtonu ili... - navodi Vučić.

Predsednik Srbije je podsetio kako "nas zovu sendvičarima, mi sendvičari, vi prasiće". Upitao je i da li se neko seća uopšte zahteva, tražili profesori pare pa dobili pare veće nego ikad...

- Nemojte da lažete ljude da je vama do prava i pravde, nego da hoćete Vučićevu glavu, rekao je on dosavši da se komemorativni skup ne pravi uz prasiće i gulaš - naveo je predsednik zemje.

- Posle svake neuspešne obojene revolucije, sledi uspešna kontrarevolucija, za sve kriminalne radnje koje su počinili, nadležni organi će... Treba samo odvojiti studente i ovu decu iz škola od ovih drugih..., rekao je pa podsetio na Petu beogradsku gde se umalo dogodio linč direktorke - kaže predsednik.

- Ko će da nam bude inženjer sutra, ko lekar s toliko propuštenih časova... Kažu, niste nam dali cele plate za februar kad nisi radio i rekao da nećeš da radiš... Oni ne razumeju koliko su ljudi ogorčeni što deca ne idu u školu, jer profesori ne treba da vode politiku nego da uče decu - dodao je Vučić.

- Srbija je u ne lakoj situaciji, velika je mržnja posejana, velika su pare ubačene od spolja. Prošli put su nam u obojenoj revoluciji oteli Crnu Goru, oteli Kosovo...

Vučić sa građanima Zlota

Predsednik je obišao domaćinstvo Todorovića, probao najneobičnije sireve i odmah pitao za najpoznatije vlaško jelo, na šta su mu rekli da su to plašinte, nalik mekikama, koje se prave sa sirom. Isprobao je i livadski med, pa porazgovarao i sa ženama iz sela Zlot, koje svuda na sajmovima predstavljaju svoju vlašku kulturu, jezik, specijalitete - vlaške čarolije.

- Kako vam ovde ide s vlaškom magijom? Jel ti veruješ?, našalio se predsednik i iznenadio meštane pitanjem na šta mu je meštanin odgovorio da veruje ako je reč o dobrim stvarima. Ljude koji drže stoku u Zlotu podsetio je da se prijavljuju za subvencije.

O spaljivanju lutke s njegovim likom u Hrvatskoj

- Veoma sam ponosan na tu činjenicu, mnogo sam srećan zbog toga, već dve godine me spaljuju zaredom!, poručio je Vučić na pitanje kako komentariše spaljivanje lutke s njegovim likom u Hrvatskoj.

- Legitimet se proverava na izborima, poručio je novinarima koji su ga upitali da prokomentariše proteste i želju opozicije da se oni pretvore u ludilo poput onog u Grčkoj. Dodao je da može i referendum.

- Jedva čekam referendum da dobijemo taj 50% plus jedan glas i da završimo sa tim, kazao je predsednik podsetivši da je ponudio izbore i referendum.

- Nećete referendum, nećete izbore, pa šta hoćete? Pajtić kaže ostavka? Pa hoću ja, samo da dobijemo referendum...

O borbi protiv korupcije

- Vidite da se borba protiv korupcije zahuktava... Zakucaće i na vrata Metals banke, pokrajinskih fondova, sasvim sam siguran... Nemoguće da se veliki kriminalci zaobiđu, da se hapsi sitna riba... Biće ih još, tako da..., ne brinite..., rekao je Vučić najavivši nova hapšenja.

Vučić sa građanima u Krepoljinu

Predsednik je stigao u Krepoljin gde su ga sačekali sa aplauzom.

Hvala svima iz Krepoljina, Žagubice što ste došli, rekao je predsednik pozdravivši narod koji se okupio u Domu kulture u Krepoljinu, u prepunoj sali.

- Pobedićemo ovo zlo od spolja koje je napalo našu zemlju! Treba nam zdrava Srbija koja radi! Izdržaćemo mi to, pojeli su nam tri meseca, razorili ekonomiju tri meseca... Blokade, nerad - rekao je Vučić koji upravo razgovara s građanima.

U Domu kulture koji je dupke pun, nema igla gde da padne, a predsednik je odmah pomenuo puteve i vodu, na šta je pozdravljen snažnim aplauzom.

Jedan od građana, Lazarević, ekonomista po struci, odmah je pitao za puteve i projekat "Vožd Karađorđe".

- Zaječar je grad sa kojim ležem sa kojim se budim, stalno razmišljam šta da uradimo za Zaječar, da ne izgubimo Zaječar... Zato hoću da podignemo infrastrukturu, da ljudi ne odlaze u druge krajeve Srbije... - rekao je Vučić.

Stoga, kako je rekao, razmišlja o kraku puta za koji nema dovoljno vozila, pokazala je studija, ali smatra da bi ga prvo trebalo uraditi, a potreban je ogroman novac.

- Reč je o 89 jako skupih, kako je rekao, kilometara. Govorio je i o putu Vožd Karađorđe koji treba da bude žila kucavica koja će centralnu Srbiju, deo Šumadije, povezati s istokom Srbije - rekao je predsednik.

Kako kaže, pre kraja ove godine kreće izgradnja Lazarevac - Aranđelovac, zatim Mladenovac, dodaje da eksproprijacija ide teško, odgovorni ljudi znaju koliko to znači za Srbiju, za dolazak stranih investitora.

Vučić je rekao da mnogi ljudi nikad nisu bili na istoku Srbije, posetili, a toliko je lep, počev od Ždrela do Crnog vrha.

Učitelj Mihajlović je pitao i za dodatni projekat za već obnovljenu školu koju je Vučić pre par godina posetio, a sad bi želeli da se unapredi obrazovanje, da se deci poboljša život u školi pošto ove godine škola slavi 175 godina postojanja, a pohađa je 158 đaka. Želeli bi novu trpezariju...

- Ljudi ostaju, mnogi se vraćaju iz inostranstva, ali džaba sve, ovi putevi, milijarde kad nemamo dece..., rekao je Vučić koji je odgovorio da će se naći pare iz budžeta da se sve za školu uradi šta treba već ove godine, a to je milion evra.

- Jel vam važniji put prema Boru ili prema Majdanpeku? Isto... Znači, oba moraju da se urade, rekao je Vučić na šta se nasmejala cela sala - odmah je pitao za cenu.

- A kod vas ako nije pista, ne može da prođe, možemo da počnemo, ali ne mogu da obećam da će biti ceo, rekao je Vučić i dodao da do Majdanpeka od tih 17km uradimo trećinu, pa da nastavimo dogodine - rekao je Vučić i dodao:

- To, Suzana, zapišite i Vi, jer to što zapisuje Drobnjak ne znači mnogo.

- Da bi se sve to ispunilo, treba nam 40 miliona evra, znači sledeće tri godine, poručio je predsednik posle čega mu se obratio građanin iz sela Osenice koji mu se zahvalio na svemu što je urađeno za Žagubicu i dodao da mu se sin, svršeni student u Beogradu, vratio kući da živi, radi i ulaže u Homolje. Požalio se na staru seosku ambulantu i zatražio da dođe doktor makar jednom nedeljno jer tu ima ljudi i niko se ne iseljava odatle a ima jedna mlada doktorka odatle koja je završila medicinu u Beogradu i vratila se kući u Homolje a nema posao - poručio je predsednik.

Kad je reč o ambulanti, rekao je da su to male pare i da će to biti rešeno kao i da mu je drago što u tom selu ima 150 zaposlenih u pogonu i toliko krava za mužu.

- Javite Zlatiboru za ambulantu i ako može odmah da zaposli nekog iz Osenice... Zavladala je neka moda, što je standard bolji, to svi hoće da rade manje. Evo, iz centra Beograda ne možemo da nateramo lekare, mučimo muku, da jednom nedeljno odu u Ugrinovce i slično da dežuraju u ambulanti... - rekao je Vučić.

- Neću da vas lažem, ali mislim da nemamo para za sve te puteve ove godine, hajde da ove godine sredimo prvo papire i eksproprijaciju - rekao je Vučić kome je potom meštanin, povratnik iz Francuske, koji je dao ideju da se u selu osnuje kamp kakvog nema nigde u Srbiji, ispiranje zlata na starinski način.

On je zatražio da država pomogne da se pokrene taj biznis.

Učiteljica iz sela Sige zatražila je da se urade još neke stvati za njihovu školu i vrtić, na šta je predsednik rekao da može kad je čuo cenu od 300.000 evra.

Predsednik je nasmejao meštane kad je rekao da kad ide u Zaječar ima 4 stvari napisane, kad ide u Bor ima 3 stvari napisane, a kad dođe u Žagubicu ima 14 stvari na spisku.

Vučić je razgovarao i sa rudarom iz rudnika za koji je rekao da mu je svaki ministar a i Svetska banka tražili da ga ukine a on nije hteo da bi ljudi imali plate i ostali tu da žive. Vučić je rekao da će videti da se povećaju plate i njima jer rudari u Boru imaju i do 1.500 evra plate.

Vučić današnju posetu počinje iz Žagubice i Krepoljina, gde razgovara s građanima u Domu kulture u Krepoljinu. U nastavku je poseta Boru i Zlotu, gde od 11 časova obilazi domaćinstvo porodice Todorović. U 12 časova obratiće se građanima u SC "Bobana Momčilović Veličković".

Vučić u petak započeo posetu Zaječarskom i Borskom okrugu Predsednik Vučić je u petak u Boljevcu započeo posetu istočnom kraju Srbije - Zaječarskom i Borskom okrugu. Naime, Vučić je u petak započeo posetu Zaječarskom i Borskom okrugu u Boljevcu, gde je obišao destileriju "Rtanjska vatra" poljoprivrednog gazdinstva porodice Vidulović, a zatim se obratio građanima u Zaječaru. Posetu Zaječarskom i Borskom okrugu nastavio je u subotu obilaskom porodične firme "Soko Skele" u Sokobanji, zatim obilaskom štandova i razgovorom sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, lovaca i privrednika u Knjaževcu, kao i sa građanima. Zatim je u Negotinu razgovarao sa građanima u Domu kulture, nakon čega je u selu Kostol kod Kladova obišao vinariju "Gamanović" i takođe razgovarao sa meštanima. Obilazak je završio posetom turističkom domaćinstvu "Zeleni zaliv" u Donjem Milanovcu.

Autor: Aleksandra Aras