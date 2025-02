VUČIĆ U ZAJEČARU: Neće biti obojene revolucije, Srbija će da pobedi i nikada je nećete srušiti!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu i tom prilikom obratio se okupljenima u prepunoj sali u Zaječaru.

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom i uzvicima ''Aco, Srbine'', te se na početku govora zahvalio na prelepom dočeku.

- Mnogo puta sam bio u Zaječaru i nikad vas nije ovoliko bilo - počeo je Vučić, a onda se ponovo salom prolomilo ''Aco, Srbine''.

Vučić je rekao da je mnogo puta bio u Zaječaru i da se uvek bori da dođu investitori, što teže ide jer do ovog grada ne ide auto-put.

- Daću sve od sebe da ne govorim dugo, a pokušaću da kažem sve što je važno za istok Srbije i celu našu zemlju. Mnogo puta sam dolazio u Zaječar, nadao sam se, radili i borili da dovedemo investitore. Nešto malo uspe, a najvećim delom ne jer nemamo autoput do Zaječara, ni gasovod i zbog toga što je uvek bilo milion problema. Tek smo jedno odeljenje uradili u kompletnom zdravstvenom centru. Sada ćemo morati da uradimo i zdravstvenu stanicu u Kotlujevcu. To je 281 milion dinara, da bi mogla ta stanica, da prima pacijente - kazao je Vučić i dodao:

Mi kao Srbija ne smemo da izgubimo potencijal Zaječara. Bor ima veliku budućnost, to se više ne dovodi u pitanje. Bor posle Beograda i Novog Sada ima najveću prosečnu platu. Hoćemo da podignemo i Zaječar. U narednih 6 meseci krenućemo u izgradnju fabrike namenske industrije pod našom kontrolom i da zaposlimo ljude u Zaječaru.

Vučić je rekao da na licima ljudi vidi zabrinutost, te dodao da je i on zabrinut.

- I zabrinut sam ja svaki put kad nam je otadžbina napadnuta. Napali su je oni koji su želeli njeno uništavanje svaki put kad bi nam Srbija postala snažnija, zato što smo mi za njih remetilački faktor i ne služimo stranim interesima. Time remetimo balans snaga u regionu. Oni žele da Srbija bude ekonomski slaba, da mora da sluša strane gazde i ništa više. A naša ideja je da Srbija bude suverena i da građani donose odluke gde Srbija treba da ide u budućnosti. Poslednje tri godine napadi na mene su postali neuporedivo žešći. Nema tu ničeg racionalnog, objektivnog i istinitog. Ne zato što je cilj srušiti Vučića, nego Srbiju. Srbija je bila četvrta u regionu po platama, a danas je Srbija prva u regionu - istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da neko želi da taj rast Srbije zaustavi.

- Da ga spreči, da se Srbija vrati u prošlost, a na vlast oni koji su zemlju uništili, a napunili svoje džepove. I onda, naravno, kada pogledate ko je to finansirao - ja sam se prvo u čudu našao - kako je moguće da neko organizuje demonstracije mesecima nakon tragedija kakve smo imali u Rubnikaru, Duboni, Orašju---Kako je moguće da koristite takvu ljudsku tragediju u političke svrhe i da zovete ljude na ulicu? Koji su ti ljudi koji to mogu da urade? To može da se dogodi u svakoj zemlji i svetu i događa se - rekao je on i naveo nedavni slučaj u Hrvatskoj nakon čega nije bilo demonstracija - kazao je Vučić i dodao:

Zato što nije bio cilj pojedinih velikih sila da se razori Hrvatska, jer je dobro da Hrvatska bude snažnija od Srbije. Mi samo hoćemo da svojim znanjem i radom dobijemo mesto koje zaslužujemo. A zaslužujemo da budemo ispred onih koji ni po čemu do sada nisu zasluživali da budu ispred nas. I da se ne stidimo zbog svog uspeha, da se nikom ne izvinjavamo zbog svog uspeha, samo smo to želeli.

Ističe da pretnje Majdanom, nemirima, ubijanjima, kako bi došli na vlast nastaju jer organizatori ovoga vide kako podrška opada.

- Ja vam kažem - gotovo je sa vašom obojenom revolucijom, neće je biti. Srbija će da pobedi i nikada je nećete srušiti - naglasio je Vučić.

Vučić je kazao da oni koji ovo pokušavaju ne znaju koliko je naš narod pametan i kroz šta je sve prošao i dodao da oni odlično znaju šta je bilo posle 5. oktobra.

- Kako su oni napunili svoje džepove stotinama miliona evra, a narod ojadili i osiromašili. Neće narod na to da se vraća. U taj brlog kriminala i korupcije, već žele stabilnost i sigurnost - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da će se izboriti za pristojnu Srbiju.

- Pritisli su nas oko KiM, dali su im pravo da nam gaze narod, naš narod je na KiM dao punu podršku Srpskoj listi, kad smo ujedinjeni, nema te sile koja može da uništi našu državu. Kosovo i Metohija su bili, jesu i biće Srbija. Napali su nam pokvareno i lukavo RS, slabili su Srbiju, očekivali su pad Srbije da bi mogli da unište RS. Koga god smo imali kao predsednika u RS ili je u zatvoru završio ili je proteran ili je dobio kaznu. Od Karadžića do Dodika. A pogledajte šta kažu iz Sarajeva, kad kažemo evo hoće RS da razgovara o Dejtonu, oni kažu da više neće. A znate zašto? Jer su nas varali i lagali. Sve što potpišu izokrenu naopačke - naveo je Vučić i dodao:

Pobediće pristojna Srbija, ljudi koje hoće da rade i grade i vodićemo spoljnu politiku onako kako narod u Srbiji hoće. Nikada ne bi uspeli da odbranimo zemlju bez vas i vaše ljubavi prema Srbiji. Beskrajno vam hvala i za to što sam siguran da ćete podržati novi pokret koji mora da objedini sve rodoljubive snage. Da pokažemo da Srbija može još brže i snažnije napred. Hvala vam za ogromnu podršku! Živela Srbija!

Skup je počeo izvođenjem himne Republike Srbije Bože pravde.

Autor: Pink.rs