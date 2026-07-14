Krećete na put? Policija pokrenula akciju 'Koridor', na ovim deonicama će biti pojačana kontrola

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i ove letnje turističke sezone sprovode akciju "Koridor", u okviru koje je pojačano prisustvo policije na auto-putevima kroz Srbiju kako bi putovanja domaćih i stranih državljana protekla bezbedno.

Kako je objavljeno na zvaničnom Instagram nalogu MUP, policijski službenici svakodnevno obilaze benzinske stanice, odmorišta i parkirališta duž najfrekventnijih putnih pravaca.

Pored preventivnog delovanja i pojačanih kontrola, oni pružaju pomoć putnicima i preduzimaju mere usmerene na očuvanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz Ministarstva ističu da dosadašnji rezultati potvrđuju efikasnost ove akcije. Prema njihovim navodima, na auto-putevima nije bilo težih krivičnih dela, zabeležen je manji broj krađa, dok je policija neprekidno prisutna na lokacijama na kojima je to najpotrebnije.

Iz MUP poručuju da će akcija "Koridor" biti nastavljena tokom cele letnje sezone, sa ciljem da svi građani i turisti koji prolaze kroz Srbiju bezbedno stignu na svoja odredišta.

Autor: S.M.