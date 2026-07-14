Sutra Dan žalosti u Nišu: Zastave će biti na pola koplja zbog pogibije devojke u Crnoj Gori

Grad Niš proglasio je 15. jul za Dan žalosti zbog pogibije mlade Nišlijke u Crnoj Gori, uz spuštanje zastava na pola koplja.

Gradsko veće Niša donelo je odluku da sreda, 15. jul, u Nišu bude proglašen za Dan žalosti zbog pogibije Nišlijke u Crnoj Gori, kada će zastave biti spuštene na pola koplja, a svi muzički i drugi zabavni programi odloženi, saopšteno je iz Grada Niša.

Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici poginule J. S. (21) koja je stradala u saobraćajnoj nesreći i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula kada su se vraćali sa Ostroga u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju.

"Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom inostranih poslova koji od prvog trenutka pomažu porodicama", dodaje se.

Grad Niš zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Ministarstvom inostranih poslova i Ambasadom Srbije u Crnoj Gori stavlja sve raspoložive resurse u ulogu pomoći, kako bi se povređeni putnici prevezli do Niša.

"Na raspolaganju je i avion Vlade Srbije, medicinski helikopter i medicinski saniteti UKC-a Niš koji čekaju dalja uputstva nadležnih", saopštio je Grad Niš.

Autor: S.M.