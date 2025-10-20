DANAS DAN ŽALOSTI U SREMSKOJ MITROVICI: Zastave na pola koplja - Porodicama nastradalih u nesreći stiže pomoć

U Sremskoj Mitrovici danas, u ponedeljak 20. oktobra, proglašen je Dan žalosti zbog nesreće u tom gradu u kojoj je poginulo troje ljudi kada se prevrnuo autobus, izjavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Prema odluci donetoj na vanrednoj sednici gradskog veća u Sremskoj Mitrovici, otkazane su sve manifestacije koje su bile zakazane, a zastave će biti spuštene na pola koplja, rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare u subotu.

Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Šta su čije obaveze za Dan žalosti

Organi i organizacije, kao i druga pravna lica koja ističu zastavu, dužna su da u vreme dana žalosti zastavu Srbije spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću.

Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti:

Emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi.

Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede.

Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti.

Usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

Novinsko-izdavačke organizacije koje izdaju dnevne novine dužne su da na dan žalosti svoje listove odštampaju u crnoj boji, navodeći na prvoj strani odluku o proglašenju dana žalosti i proglašenju njegovog obeležavanja.

U obrazovnim ustanovama dan žalosti obeležava se minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se danu žalosti.

Muzeji, pozorišta, bioskopi, organizacije koje imaju muzičko-scenske programe, arhive i druge ustanove u oblasti kulture obavezni su da svoje programe prilagode danu žalosti.

Dan žalosti u sportskim halama, na stadionima i igralištima obeležava se spuštanjem na pola jarbola ili na pola koplja zastava Srbije i sportskih klubova. Pre početka sportske manifestacije, sudija zviždukom pištaljke označava početak i završetak odavanja pošte minutom ćutanja, i prikladnih poruka kojima se odaje pošta nastradalim u nesreći zbog koje je proglašen dan žalosti.



Zabrane i kazne

Za vreme dana žalosti je zabranjeno emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.

Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona o obeležavanju dana žalosti obavlja MUP, i resorna ministarstva kulture, informisanja i obrazovanja.

Za kršenje navedenog zakona predviđena je kazna od 50.000 do 200.000 dinara za pravna lica, odnosno od 2.000 do 10.000 dinara za fizička lica.

Radnici se vraćali sa posla, pa doživeli nesreću

Podsetimo, autobus pun putnika prevrnuo se juče kod Sremske Mitrovice, tom prilikom tri osobe su izgubile život, više detalja čitajte u posebnoj vesti.

Autor: D.Bošković