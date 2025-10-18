PROGLAŠEN DAN ŽALOSTI U SREMSKOJ MITROVICI! Oglasio se gradonačelnik: Porodicama nastradalih u teškoj nesreći biće isplaćena pomoć

Grad Sremska Mitrovica proglasio je ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti povodom teške saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više desetina je povređeno.

Odluka je doneta na vanrednoj sednici Gradskog veća, održanoj jutros. Tokom Dana žalosti, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture.

Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Nedimović porodicama nastradalih izjavio saučešće

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih i zahvalio svim zdravstvenim radnicima koji su juče, po njegovim rečima, pokazali izuzetnu hrabrost i profesionalnost.

- Izražavam najdublja saučešća porodicama stradalih i želim brzo ozdravljenje svim pacijentima u Mitrovačkoj bolnici. Zadnje dve godine slušali smo kritike o bolnici, ali ono što su juče uradili lekari, medicinske sestre i tehničari bilo je neverovatno. Preko sto njih dotrčalo je na posao bez poziva, iz osećaja dužnosti i solidarnosti. To je bilo nešto što se ne zaboravlja - rekao je Nedimović.

Gradonačelnik je potvrdio da su žrtve nesreće muškarac iz Bosuta, žena iz Martinaca i jedan sugrađanin iz Sremske Rače.

- Ova tragedija pogodila je čitavu zajednicu. Zato smo proglasili Dan žalosti. Grad je preuzeo odgovornost, i ne samo finansijsku, već i ljudsku - dodao je on.

Radnici se vraćali sa posla, pa doživeli nesreću.

Podsetimo, autobus pun putnika prevrnuo se juče kod Sremske Mitrovice, tom prilikom tri osobe su izgubile život.

Autor: Iva Besarabić