OVO JE VIDOJE KOJI JE POGINUO U PREVRTANJU AUTOBUSA KOD SREMSKE MITROVICE! Sin se potresnim rečima oprostio od njega: Oče moj, ceo život sam te željan... (FOTO)

Vidoje Živanović jedan je od troje poginulih u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice kada se prevrnuo autobus pun radnika.

Podsetimo, autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio više od 80 putnika, sleteo je juče popodne s puta i prevrnuo se. Prema poslednjim informacijama koje je saopštio ministar policije Ivica Dačić, do stravične nesreće došlo je usled neprilagođene brzine. Vozač autobusa, D. K. (70) je uhapšen zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale, dok je 39 osoba hospitalizovano sa teškim i lakšim telesnim povredama. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ceo život sam te željan...

Vidoje je iza sebe ostavio neutešnu porodicu i prijatelje, a na društvenim mrežama može se pročitati bolni oproštaj njegovog sina koji i dalje ne može da poveruje u vest da je njegov otac preminuo u teškom udesu.

- Oče moj, jedini moj, ceo moj život si mi falio, ceo život sam sam te bio željan, ceo svoj život si se patio i mučio po belom svetu da bi nama sve obezbedio i sad kad smo počeli sve da obezbeđujemo kad je sve pred nama kad si mi bio tu, oče moj, zadnjih godinu dana kući, ti si me napustio, gorka sudbina mi te je uzela iz mojih ruku, zauvek ću te ostati željan oče moj, sve smo zajedno planirali, sve smo zajedno gradili i ti mi sad odeš niko tvoju prazninu u mom srcu nikad neće popuniti zauvek će rupa ostati, svima si želeo samo dobro, dobri moj oče nisi zaslužio da mi odeš tako prerano. Nikad nisam tražio previše od Boga samo da ste svi dobro sa mnom, ali mi se nije dalo.Zašto si mi ga Boze tako uzeo? - tužna je poruka sina koji je juče ostao bez svog milog oca Vidoja.

Ispod ove tužne poruke samo su se nizali bolni oproštaji u kojima mu rođaci i prijatelji izjavljuju saučešće i trude se da mu rečima olakšaju tugu koja im je sada ušla u dom.

Istragu povodom nesreće vodi Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Autor: Iva Besarabić