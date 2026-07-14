Šta raditi ako vas ujede ulični pas? Imate pravo na novčanu naknadu, evo detaljnih koraka kako naplatiti štetu

Ukoliko vas ujede pas ili mačka, zakon je na vašoj strani. Odgovornost snosi vlasnik ili opština, a uz adekvatne dokaze i lekarski izveštaj možete naplatiti odštetu i preko 150.000 dinara.
Ujedi pasa na ulicama su, nažalost, česta pojava. Ono što mnogi građani u stanju šoka nakon napada ne znaju, jeste da po zakonu imaju pravo na novčanu naknadu. Bilo da vas je napala napuštena životinja ili nečiji kućni ljubimac, pravila su jasna, a važno je znati da ista prava važe i ukoliko vas ujede mačka bez vlasnika.
Ko snosi odgovornost i šta se naplaćuje?
Oštećeni građani imaju pravo da potražuju dve vrste odštete: nematerijalnu štetu (koja obuhvata pretrpljeni fizički bol, duševni bol i strah) i materijalnu štetu (koja se odnosi na konkretne gubitke, poput pocepane odeće ili troškova lečenja).
Kome ćete se obratiti za naknadu zavisi od toga da li životinja ima vlasnika:
Vlasnički pas: Za napad i posledice direktno je odgovoran vlasnik psa.
Pas ili mačka lutalica: Odgovornost snosi jedinica lokalne samouprave (grad ili opština) na čijoj se teritoriji incident dogodio i oni isplaćuju naknadu.
Četiri ključna koraka odmah nakon napada
Da biste uspešno ostvarili pravo na odštetu, neophodno je da prikupite dokaze. Pravnici i stručnjaci savetuju sledeće korake:
Zatražite medicinsku pomoć: Odmah se obratite lekaru. Najvažnije je da insistirate da doktor u medicinskom izveštaju izričito naglasi da su povrede nastale ujedom psa (ili mačke), jer je to osnovni dokaz.
Obezbedite svedoke: Ukoliko je moguće, odmah uzmite podatke od ljudi koji su videli napad (ime, prezime, adresu i broj telefona) radi eventualnog kasnijeg svedočenja na sudu.
Pozovite policiju: Prijava događaja policiji i njihov zvanični zapisnik predstavljaju veoma snažan dokaz u daljem postupku.
Obavestite komunalne službe: Prijavite napad nadležnom javnom komunalnom preduzeću radi izlaska na teren i hvatanja psa lutalice.
Vansudski ili sudski postupak: Koliko novca možete dobiti?
Kada prikupite dokaze, postoje dva načina da naplatite štetu, a visina naknade direktno zavisi od težine povrede i puta koji odaberete:
Vansudski postupak (poravnanje): Ovo je brža opcija u kojoj se dogovarate sa gradom ili opštinom. Iznosi koji se isplaćuju na ovaj način obično se kreću od 30.000 do 60.000 dinara.
Sudski postupak: Odvija se pred nadležnim sudom i zahteva detaljniju pripremu dokaza i medicinska veštačenja. Iako proces obično traje od 6 meseci do godinu dana, iznosi odštete su znatno viši i kreću se od 100.000 do 150.000 dinara, pa i više. Naplata se vrši po pravnosnažnosti presude.
Nakon zbrinjavanja povreda, preporuka je da kontaktirate stručna lica za pravnu pomoć, koja će vas uputiti kako da na najbolji i najefikasniji način ostvarite svoja prava.
Autor: S.M.