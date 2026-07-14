DRŽAVA PONOVO FINANSIRA ODMOR U SRBIJI: Vlada deli 30.000 vaučera od po 10.000 dinara!

Vlada Srbije pokreće novi ciklus subvencija za domaći turizam, a građanima će biti dostupno ukupno 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.
Pravo na ovu pomoć imaju penzioneri, studenti, zaposleni sa nižim primanjima, nezaposleni i druge kategorije građana.
Kako do vaučera?
Postupak prijave sastoji se od tri koraka:
Rezervacija smeštaja: Neophodno je rezervisati smeštaj u ugostiteljskom objektu koji se nalazi na listi Ministarstva turizma. Uslov je boravak od najmanje pet noćenja.
Priprema dokumentacije: Uz ličnu kartu, podnosioci zahteva prilažu potvrdu o rezervaciji, kao i dokaz o statusu (penzioni ček, potvrdu o zaradi, potvrdu o studiranju ili drugi odgovarajući dokument).
Podnošenje zahteva: Zahtev se podnosi lično na šalterima „Pošte Srbije“, najkasnije 30 dana pre planiranog putovanja.
Ko ima pravo na vaučere?
Za subvencionisani odmor mogu da konkurišu:
Penzioneri i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju;
Zaposleni čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara;
Nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
Studenti svih nivoa studija uz potvrdu obrazovne ustanove;
Korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne naknade;
Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;
Nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
Vaučeri važe isključivo za boravak u registrovanim ugostiteljskim objektima širom Srbije – hotelima, apartmanima, privatnom smeštaju i seoskim turističkim domaćinstvima. Važno je napomenuti da se odmor mora realizovati van mesta prebivališta korisnika, dok studenti vaučer ne mogu koristiti ni u mestu u kojem studiraju.
Očekuje se veliko interesovanje za popularne destinacije poput Vrnjačke Banje, Sokobanje, Zlatibora, Tare, Vrdnika i Zlatara.
Autor: D.S.