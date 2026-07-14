DAČIĆ NA PROMOCIJI POLICAJACA U SREMSKOJ KAMINICI: Uniforma nije privilegija, već velika odgovornost!

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas promociji 215 polaznika 55. i 56. klase Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Ministar je poručio mladim policajcima da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u opremu i uslove rada, jer bez jake policije nema jake i bezbedne Srbije.

„Vi danas ne završavate samo obuku, vi od danas postajete oni koji u ime svoje zemlje štite njen zakon i ustavni poredak. Zapamtite dobro, poverenje građana se gradi godinama, a ruši se u jednoj jedinoj sekundi. Zato nemojte nikada, ni zbog koga i ni zbog čega, da obrukate ovu uniformu i značku koju danas ponosno nosite“, istakao je Dačić.

Ministar je naglasio da uniforma nije privilegija, već ogromna odgovornost, te da moć policajca proističe iz pravičnosti.

„Budite oštri prema kriminalu, tu nemojte imati milosti, ali budite puni razumevanja i ljudskosti prema običnom čoveku, prema našem narodu koji u vama vidi spas“, poručio je Dačić.

Dačić je naglasio da država čvrsto stoji iza pripadnika MUP-a koji časno obavljaju svoje dužnosti.

„Država će uvek zaštititi policajca koji pošteno i u skladu sa zakonom radi svoj posao. Radićemo i dalje na tome da imate bolju opremu, bolje plate i dostojanstvene uslove. Ali, isto tako, država neće tolerisati nikakve zloupotrebe unutar naših redova, jer čist obraz u MUP-u nema cenu“, zaključio je ministar.

Na svečanosti su uručene nagrade najboljim polaznicima 55. i 56. klase, a promociji su prisustvovali i predstavnici državnih institucija, rukovodioci MUP-a i čelnici policijsko-obrazovnih ustanova.

Autor: D.S.