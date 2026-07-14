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DAČIĆ NA PROMOCIJI POLICAJACA U SREMSKOJ KAMINICI: Uniforma nije privilegija, već velika odgovornost!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas promociji 215 polaznika 55. i 56. klase Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Ministar je poručio mladim policajcima da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u opremu i uslove rada, jer bez jake policije nema jake i bezbedne Srbije.

Foto: MUP Srbije

„Vi danas ne završavate samo obuku, vi od danas postajete oni koji u ime svoje zemlje štite njen zakon i ustavni poredak. Zapamtite dobro, poverenje građana se gradi godinama, a ruši se u jednoj jedinoj sekundi. Zato nemojte nikada, ni zbog koga i ni zbog čega, da obrukate ovu uniformu i značku koju danas ponosno nosite“, istakao je Dačić.

Foto: MUP Srbije

Ministar je naglasio da uniforma nije privilegija, već ogromna odgovornost, te da moć policajca proističe iz pravičnosti.

Foto: MUP Srbije

„Budite oštri prema kriminalu, tu nemojte imati milosti, ali budite puni razumevanja i ljudskosti prema običnom čoveku, prema našem narodu koji u vama vidi spas“, poručio je Dačić.

Foto: MUP Srbije

Dačić je naglasio da država čvrsto stoji iza pripadnika MUP-a koji časno obavljaju svoje dužnosti.

Foto: MUP Srbije

„Država će uvek zaštititi policajca koji pošteno i u skladu sa zakonom radi svoj posao. Radićemo i dalje na tome da imate bolju opremu, bolje plate i dostojanstvene uslove. Ali, isto tako, država neće tolerisati nikakve zloupotrebe unutar naših redova, jer čist obraz u MUP-u nema cenu“, zaključio je ministar.

Foto: MUP Srbije

Na svečanosti su uručene nagrade najboljim polaznicima 55. i 56. klase, a promociji su prisustvovali i predstavnici državnih institucija, rukovodioci MUP-a i čelnici policijsko-obrazovnih ustanova.

Autor: D.S.

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