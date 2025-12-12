Ivica Dačić prisustvovao promociji 18. klase Osnovne obuke vatrogasno - spasilačkih jedinica

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić prisustvovao je danas promociji 18. klase Osnovne obuke vatrogasno–spasilačkih jedinica koju je uspešno završilo 107 polaznika.



„Danas postajete deo službe koju određuju hrabrost, požrtvovanost, neustrašivost i duboka humanost. Od danas stajete rame uz rame sa gotovo 4.000 vatrogasaca–spasilaca širom Srbije. To je brojka koja ne predstavlja samo snagu sistema, već snagu ljudi. Pred vama je put u kojem su znanje, profesionalnost i timski duh najvažnije oružje. Učite od starijih kolega, gradite svoj integritet i svakim danom čuvajte ugled Sektora za vanredne situacije, jednog od najorganizovanijih i najpouzdanijih stubova naše bezbednosti“, poručio je ministar Dačić.

On je najavio i da će se na proleće, 157 novih mladića i devojaka pridružiti njihovim redovima, što je, kako je rekao, dokaz da sistem raste, jača kao i da se ulaže u ljudstvo, opremu, kapacitete, kako bi Srbija bila sigurna.

„Vaš poziv je častan, ali je i pun izazova. Samo ove godine, vaše buduće kolege imale su više od 38.000 intervencija. Spasili su skoro 1.400 života, zaštitili stotine domova, imanja, useva. To su brojke koje najbolje govore o veličini službe u koju ulazite. One govore i o noćima bez sna, o trenucima u kojima se reaguje u sekundi, o situacijama u kojima se hrabrost ne meri rečima, nego delima. Ali upravo kroz te izazove rađa se ono najbolje u čoveku, čast, hrabrost, odvažnost i nepokolebljivost. Sve ono što ova uniforma nosi i zahteva“, istakao je ministar.

Naglasio je da su vatrogasci-spasioci oslonac i sigurnost građanima, kao i lice države.

„U svakoj intervenciji, u svakom pozivu za pomoć, vi ćete biti lice države. Kada bukne požar, kada nadolaze vode, kada tlo zadrhti, građani Srbije ne gledaju u nebo, oni gledaju u vas. Na vama je da im budete oslonac, sigurnost i nada. Budite posvećeni i dostojni službe kojoj pripadate. Nosite uniformu s ponosom, ali je svakog dana iznova zaslužite. Budite pravdoljubivi, hitri, mudri i nepokolebljivi, jer Srbija veruje u vas. Želim vam da zajedno gradimo snažniju, bezbedniju i uspešniju Srbiju“, istakao je ministar Dačić, koji je najuspešnijim polaznicima uručio prigodne nagrade.

Autor: D.Bošković