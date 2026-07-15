Srpkinja sa troje dece preživela dramu u Grčkoj zbog BABE: Brat iz Srbije 'skočio u pomoć', priča je filmska

Uroš iz Srbije opisao je pravu dramu koju je njegova sestra prošla u Grčkoj, a navodno sve zbog jedne babe, koja je iskoristila sestrin trenutak nepažnje i ukrala joj telefon!

Sve se, prema njegovim rečima, odigralo tokom vikenda u Atini, kada je njegova sestra, koja je majka troje dece i koja živi u Grčkoj, vraćala sa plaže.

Sestra ga je, kako kaže u svom klipu na TikToku, pozvala oko 17.30 časova sa telefona drugarice i rekla mu da joj je mobilni nestao. Sumnja se da je gospođa kradljivica izvukla iz torbe ostavljene na prednjem sedištu automobila, dok je Uroševa sestra smeštala decu u vozilo.

Kako Uroš navodi, sreća u nesreći je bila što je instalirao aplikaciju za praćenje u njenom telefonu, pa je ubrzo saznao gde se telefon nalazi. Međutim, tu se priča ne završava, već dobija filmski scenario.

Kako je prošlo više minuta dok je sestra shvatila da telefona nema i pozvala ga, lopov je uspeo da "uhvati tutanj".

"Vidim ja da se telefon nalazi kod tramvajske stanice u blizini plaže", započinje Uroš priču i objašnjava kako se dobro namučio da sestru i njenu drugaricu "usmeri" u dobrom pravcu kako bi pronašle lopova koji je u tom trenutku već udaljen nekih desetak minuta od njih.

"Problem je što ja ne znam da čitam grčki, pa nisam znao da pročitam na mapi gde se nalazi. Dok su one stigle do stanice, tramvaj je već krenuo. One kreću da prate tramvaj, ali on skreće, a one nastavljaju pravo", objašnjava mladić.

Tad je, kako kaže, nastao haos.

"Ne znam kako da šerujem ekran da moja sestra na drugaricinom telefonu vidi kuda tramvaj ide... One sa troje dece u kolima, jure da pronađu tramvaj", prepričava TikToker.

U jednom trenutku lopov sa telefonom izlazi iz tramvaja, a tada priča tek kreće da se zahuktava.

Da ne prepričavamo dalje, pogledajte video, pa saznajte kako se sve završilo

Autor: D.B.