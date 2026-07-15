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Paklene vrućine tek stižu, a mnogi u Srbiji bez klime: Na ugradnju se čeka i do četiri meseca

Izvor: RINA, Foto: Pink.rs ||

Velike vrućine povećale su potražnju za klima-uređajima, pa građani osim viših troškova imaju problem i sa pronalaskom slobodnih majstora.

Građani koji ovog leta planiraju ugradnju klima-uređaja moraće da pripreme veći novčanik, jer ugradnja klime u Čačku košta oko 17.553 dinara (oko 150 evra) za instalacije do tri metra. Svaki dodatni metar instalacije naknadno se plaća oko 1.755 dinara.

Osim ugradnje, trošak predstavlja i kupovina samog uređaja, pa se najjeftiniji klima-uređaji mogu naći po ceni od oko 33.000 dinara.

Dodatni problem za građane je i nedostatak slobodnih majstora, jer je zbog visokih temperatura potražnja za ugradnjom i servisiranjem klima-uređaja naglo porasla.

- Majstora je gotovo nemoguće naći, čeka se i do četiri meseca - rekao je za RINU Filip Tomašević.

Zbog toga mnogi građani, koji su čekali prve velike vrućine da kupe ili ugrade klimu, sada teško dolaze do slobodnog termina.

Autor: S.M.

#Klima

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