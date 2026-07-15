Kada ubod osice, pčele i stršljena postaje opasan? Ovo su simptomi zbog kojih odmah treba potražiti pomoć

Leto donosi više vremena provedenog u prirodi, ali i veći rizik od susreta sa osama, pčelama i stršljenima. Iako je ubod ovih insekata u većini slučajeva bolan, ali bez ozbiljnijih posledica, stručnjaci upozoravaju da kod pojedinih ljudi može izazvati tešku alergijsku reakciju koja zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Nedavni tragičan slučaj u Ripnju, gde je muškarac preminuo nakon napada roja osa, ponovo je otvorio pitanje koliko ubodi ovih insekata mogu biti opasni.

Pulmolog i alergolog dr Aleksandra Vukov savetuje da se prilikom boravka u prirodi nose svetlije boje odeće, zatvorena obuća i da se izbegavaju jaki, posebno cvetni parfemi.

Takođe, nije preporučljivo ostavljati otvorenu hranu i slatke napitke na mestima gde boravite, jer upravo oni privlače ose i druge insekte. Stručnjaci savetuju i redovno korišćenje repelenata, naročito tokom boravka u šumi, na livadama ili u neuređenim područjima.

Šta uraditi odmah nakon uboda

Ako vas ubode pčela, najvažnije je što pre ukloniti žalac blagim struganjem noktom ili tupom stranom noža, kako se otrov ne bi dodatno oslobađao u kožu.

Kod uboda ose i stršljena žalac ne ostaje u koži, ali kod stršljena postoji još jedan problem. Prilikom uboda oslobađa feromone koji mogu privući druge stršljene iz okoline, zbog čega je važno da se što pre udaljite sa mesta gde se incident dogodio.

Na mesto uboda preporučuje se hladna obloga, dok antihistaminik ili odgovarajuća krema mogu pomoći u ublažavanju lokalne reakcije.

Lekari upozoravaju da odmah treba pozvati Hitnu pomoć ukoliko se nakon uboda pojave:

otežano disanje

vrtoglavica ili gubitak svesti

ubrzan rad srca

koprivnjača po celom telu

naglo oticanje lica, usana ili jezika

mučnina ili povraćanje.

Posebno opasna situacija jeste ubod u usta ili grlo, jer otok može zatvoriti disajne puteve. U tom slučaju savetuje se sisanje leda dok ne stigne medicinska pomoć, kako bi se otok usporio.

EpiPen može spasiti život

Osobe koje znaju da su alergične na ubod pčela, osa ili stršljena trebalo bi sa sobom uvek da nose auto-injektor adrenalina, poznat kao EpiPen.

Kako objašnjavaju alergolozi, upravo prvih nekoliko minuta nakon teške alergijske reakcije može biti presudno, a primena adrenalina pre dolaska Hitne pomoći može spasiti život.

Alergija može da se pojavi i bez upozorenja

Stručnjaci upozoravaju da ozbiljna alergijska reakcija ne mora postojati od ranije. Ako posle uboda primetite reakciju jaču od uobičajenog bola ili manjeg otoka, važno je da se javite lekaru.

Nakon pregleda, po potrebi se može uraditi testiranje na alergiju, a osobama kod kojih se potvrdi preosetljivost savetuje se da prilikom svakog odlaska u prirodu sa sobom nose EpiPen i da budu posebno oprezne tokom letnjih meseci.

Autor: S.M.