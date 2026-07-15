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Krupanj dobija 10 miliona dinara: Ulaže se u 'Plato kulture' i razvoj lokalnih projekata

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo kulture ||

Ministarstvo kulture opredelilo je deset miliona dinara za uređenje Platoa kulture ispred Doma kulture i Biblioteke "Politika" u Krupnju, na osnovu ugovora koji su danas potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Krupanj Mladen Stefanović.

Foto: Ministarstvo kulture

Ministar Selaković je istakao značaj ovog prostora, naglasivši da biblioteka predstavlja "maticu" gde se okupljaju građani svih generacija.

Opštini Krupanj preneli smo ukupno deset miliona dinara, a namena ovih sredstava jeste parterno uređenje okoline Narodne biblioteke "Politika". Ljudi iz Krupnja dobro znaju da su pod istim krovom dramska i folklorna sekcija, velika multifunkcionalna sala i galerijski prostor - rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo kulture

Ministar je podsetio da je Ministarstvo kulture u prethodne četiri godine u ovaj objekat već uložilo 20 miliona dinara, te dodao da je sa lokalnim rukovodstvom razgovarao o dinamici budućih radova.

Foto: Ministarstvo kulture

Sredstva su obezbeđena kroz konkurs "Gradovi u fokusu", koji je formiran 2016. godine. Kako je naveo ministar, kroz ovu konkursnu liniju je u proteklih 11 godina lokalnim samoupravama u Srbiji dodeljeno preko dve milijarde i 380 miliona dinara za revitalizaciju zapuštenih ustanova kulture. Ove godine konkurs je bio na maksimalnom iznosu od 430 miliona dinara, raspoređenih na 31 lokalnu samoupravu.

Foto: Ministarstvo kulture

Pored ulaganja u Krupanj, ministar Selaković je tokom posete Valjevu zameniku gradonačelnika Đorđu Milanoviću uručio sedam ugovora ukupne vrednosti 8.600.000 dinara. Ta sredstva su namenjena arheološkim istraživanjima lokaliteta Orlovine u Malom Zvorniku i kompleksa Anine u Lajkovcu, istraživanjima duž trase starog puta Valjevo-Taor, kao i konzervaciji utvrđenja na Ćelijskom brdu u Leliću. Takođe, podržani su projekti Narodnog muzeja Valjevo i Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović".

Autor: D.S.

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