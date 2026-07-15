Krupanj dobija 10 miliona dinara: Ulaže se u 'Plato kulture' i razvoj lokalnih projekata

Ministarstvo kulture opredelilo je deset miliona dinara za uređenje Platoa kulture ispred Doma kulture i Biblioteke "Politika" u Krupnju, na osnovu ugovora koji su danas potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Krupanj Mladen Stefanović.

Ministar Selaković je istakao značaj ovog prostora, naglasivši da biblioteka predstavlja "maticu" gde se okupljaju građani svih generacija.

Opštini Krupanj preneli smo ukupno deset miliona dinara, a namena ovih sredstava jeste parterno uređenje okoline Narodne biblioteke "Politika". Ljudi iz Krupnja dobro znaju da su pod istim krovom dramska i folklorna sekcija, velika multifunkcionalna sala i galerijski prostor - rekao je Selaković.

Ministar je podsetio da je Ministarstvo kulture u prethodne četiri godine u ovaj objekat već uložilo 20 miliona dinara, te dodao da je sa lokalnim rukovodstvom razgovarao o dinamici budućih radova.

Sredstva su obezbeđena kroz konkurs "Gradovi u fokusu", koji je formiran 2016. godine. Kako je naveo ministar, kroz ovu konkursnu liniju je u proteklih 11 godina lokalnim samoupravama u Srbiji dodeljeno preko dve milijarde i 380 miliona dinara za revitalizaciju zapuštenih ustanova kulture. Ove godine konkurs je bio na maksimalnom iznosu od 430 miliona dinara, raspoređenih na 31 lokalnu samoupravu.

Pored ulaganja u Krupanj, ministar Selaković je tokom posete Valjevu zameniku gradonačelnika Đorđu Milanoviću uručio sedam ugovora ukupne vrednosti 8.600.000 dinara. Ta sredstva su namenjena arheološkim istraživanjima lokaliteta Orlovine u Malom Zvorniku i kompleksa Anine u Lajkovcu, istraživanjima duž trase starog puta Valjevo-Taor, kao i konzervaciji utvrđenja na Ćelijskom brdu u Leliću. Takođe, podržani su projekti Narodnog muzeja Valjevo i Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović".

Autor: D.S.