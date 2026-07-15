UPOZORENJE LEKARA: Sekunde vas dele od smrti nakon uboda ose – Evo šta jedini spašava život!

Muškarac N. M. (39) iz Vinče preminuo je nakon što ga je izujedao roj osa dok je pokušavao da pomogne komšinici da premesti baštenski sto. Iako su lekari brzo reagovali nakon što je dovezen u dom zdravlja, nažalost, nisu uspeli da mu spasu život. Uzrok smrti biće precizno utvrđen sudsko-medicinskom obdukcijom, jer još uvek nije jasno da li je fatalan bio anafilaktički šok ili ubod u arteriju na vratu.

Ovo je, nažalost, drugi slučaj smrti u Beogradu tokom jula povezan sa ubodima insekata.

Šta je anafilaktički šok?

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić objašnjava da osobe sklone alergijama mogu doživeti anafilaktički šok, gde imunološki sistem preburno reaguje na alergen oslobađanjem velike količine histamina.

Ova hemijska reakcija izaziva naglo i agresivno širenje krvnih sudova u celom organizmu.

Anafilaktički šok se razvija ekstremno brzo, za svega nekoliko sekundi do minut.

Simptomi uključuju otežano disanje, otok jezika i grla, nizak pritisak i gubitak svesti.

Jedini spas: Epi-pen

Dr Šehić naglašava da su sve osobe koje znaju da imaju sklonost ka alergijama (na hranu, grinje ili ubode) u obavezi da pri ruci imaju epi-pen.

To je jedini lek koji može spasiti život u ovim situacijama.

Adrenalin se daje direktno u butinu.

U slučaju uboda, osoba treba da legne i podigne noge dok je još pri svesti, dok prisutni moraju odmah pozvati najbližu zdravstvenu ustanovu.

Kako se zaštititi od uboda?

Kada pronađete gnezda osa ili stršljenova, nikako ih ne palite sami jer to može dovesti do požara, već pozovite profesionalne službe za dezinsekciju.

Nosite svetlu i neupadljivu odeću.

Izbegavajte jake mirise.

Držite hranu i piće pokrivenim, posebno ako su u pitanju slatki napici i voće.

Ne pijte direktno iz limenki ili flaša kada ste na otvorenom.

Ako osa sleti na vas, ostanite mirni – nemojte mahati rukama niti je udarati.

Znakovi upozorenja:

Naglo oticanje jezika, usana ili grla.

Poteškoće sa disanjem ili gutanjem.

Osip po celom telu.

Vrtoglavica i ubrzan rad srca.

Autor: D.S.