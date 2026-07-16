RHMZ niže hitna upozorenja: Sprema se haos u Srbiji, evo koji delovi zemlje će se prvi naći na UDARU NEVREMENA

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za jugozapadnu, zapadnu i centralnu Srbiju, gde se u naredna dva sata očekuju najrasprostranjeniji grmljavinski razvoji.

Prema RHMZ, istovremeno, pljuskovi i grmljavina u Vojvodini i planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije biće lokalna pojava. U oblasti jakih pljuskova očekuje se od 10 do 20 mm kiše za kratko vreme, a lokalno i više uz pojavu grada i jakog vetra.

Do kraja dana promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, ali nestabilno uz lokalnu pojavu kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, posle podne i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 36 °C.

U petak (17.07.) ujutro na zapadu i jugozapadu Srbije biće mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne je, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 17 do 22 °C, a najviša od 33 do 36 °C. U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar.

U subotu ujutro (18.07.) će se prolazno naoblačenje iz Vojvodine, uz slabljenje, premeštati preko centralnih predela dalje na jugoistok. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima. Uveče i tokom noći sa zapada novo jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom koje će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok.

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom. Za dane vikenda maksimalna temperatura od 30 do 36 °C, a zatim u padu, pa će od utorka (21.07.) naredne sedmice u većini mesta biti od 25 do 29 °C.

Ranije danas, RHMZ je izdao upozorenje i za Barajevo na jačanje grmljavinske aktivnosti i za jug Kolubarskog okruga, gde se očekuje jačanje grmljavinske oblačnosti, kao i jaki pljuskovi, grad i jak vetar u oblasti padavina.

Oblačnost je sporo pokretna, ali sa tendencijom premeštanja ka severu Moravičkog i ka Šumadijskom okrugu.

Autor: S.M.