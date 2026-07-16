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Kraj drame u Nei Poriju: Devojčica Maša i njena majka ponovo zajedno

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Drama koja se odigrala na plaži u grčkom letovalištu Nei Pori uspešno je završena! Devojčica Maša iz Beograda, koja se na kratko izgubila, bezbedno je vraćena svojoj majci Zorici, i obe su dobro.

Nakon što se devojčica odvojila od majke na plaži, primetila ju je jedna devojka koja ju je odmah na sigurno odvela kod lokalnih spasilaca.

Spasioci su preuzeli brigu o devojčici, dok je apel za pomoć u potrazi za majkom Zoricom podeljen u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info".

Zahvaljujući brzoj reakciji, širenju informacija i solidarnosti turista, majka je ubrzo pronađena.

Prema prvim informacijama, sada su zajednom i obe su dobro.

Autor: S.M.

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