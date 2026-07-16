Olujni oblaci se nadvili nad Srbijom: RHMZ upozorava na grad, grmljavinu i jake pljuskove u narednih sat vremena

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je večeras novo hitno upozorenje zbog opasnosti od jakih pljuskova sa grmljavinom, grada i pojačanog vetra, a na udaru su ovog puta Mačva i delovi zapadne Srbije.

Kako je navedeno u upozorenju objavljenom u 18.25 časova, u narednih sat vremena očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom i gradom na području Šapca i okoline, uz tendenciju premeštanja ka Vladimircima, Koceljevi i Ubu.

RHMZ je i ranije tokom dana upozorio da se najizraženiji grmljavinski razvoji očekuju u jugozapadnim i zapadnim krajevima Srbije, dok će u ostalim delovima zemlje pljuskovi i grmljavina biti lokalnog karaktera. U zonama najintenzivnijih padavina moguće je da za kratko vreme padne između 10 i 20 milimetara kiše, lokalno i više, uz pojavu grada i jakih udara vetra.

Do kraja dana u Srbiji će biti promenljivo oblačno i veoma toplo, sa sunčanim intervalima, ali i nestabilno. Meteorolozi prognoziraju lokalnu pojavu kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će vetar biti slab do umeren, severozapadnog pravca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 32 do 36 stepeni.

Nevreme je pojedine delove Srbije zahvatilo već tokom popodneva. Među prvim na udaru bilo je Prijepolje, gde su zabeleženi obilni pljuskovi praćeni sitnim gradom, snažnom grmljavinom i učestalim munjama. Tokom dana RHMZ je u više navrata izdavao hitna upozorenja zbog razvoja olujnih sistema, a prema radarskim snimcima, olujni oblaci nastavili su da se premeštaju ka južnim krajevima zemlje.

Nadležne službe apelovale su na građane da budu oprezni, posebno u područjima zahvaćenim nevremenom, kao i da prate najnovija upozorenja i izbegavaju boravak na otvorenom tokom prolaska grmljavinskih oblaka.

Prema prognozi RHMZ-a, u petak će preovlađivati pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz retku mogućnost kratkotrajnih pljuskova u planinskim predelima juga i istoka Srbije. Tokom noći očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će prvo zahvatiti Vojvodinu i Mačvu.

U subotu će se jutarnje naoblačenje premeštati ka jugoistoku zemlje, dok će tokom dana u većini krajeva biti pretežno sunčano. U večernjim satima sa zapada se očekuje novo jače naoblačenje koje će doneti pljuskove i grmljavinu.

Meteorolozi najavljuju da će do kraja druge i tokom treće dekade jula vreme ostati promenljivo i nestabilno, uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Za vikend će temperature dostizati i do 36 stepeni, dok se od početka naredne sedmice očekuje osveženje, pa će maksimalne dnevne temperature u većini mesta biti između 25 i 29 stepeni.

Autor: Iva Besarabić