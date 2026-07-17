Porodica iz Srbije u drami na Tasosu: Satima čekali pomoć, pa usledio neočekivan obrt

Jedna srpska porodica doživela je na letovanju na Tasosu neprijatnost kojoj se nije nadala. Tokom noći njihova četvorogodišnja ćerka pala je sa kreveta, zadobila posekotinu ispod brade, a potraga za lekarom pretvorila se u dragoceno iskustvo koje su odlučili da podele sa drugima.

Svoje iskustvo objavili su na društvenim mrežama kako bi pomogli svim turistima koji se nađu u sličnoj situaciji.

"Naša ćerkica je noćas pala sa kreveta, pri čemu se ozbiljno posekla ispod brade. Nekako smo uspeli da zaustavimo krvarenje, ali je bilo evidentno da rana zahtev lekara", rekli su na početku.

Kako navode, najpre su pokušali da stupe u kontakt sa lekarima čiji su brojevi bili navedeni na flajerima koje su pronašli u smeštaju, ali bez uspeha.

"U smeštaju smo pronašli nekoliko flajera od doktora u Potosu i Limenariji koji navodno odgovaraju na hitne pozive 24 časa, međutim, nijedan od njih se nije javljao na naše pozive. Nakon toga, supruga se setila da je negde na društvenim mrežama pročitala da je broj za hitne slučajeve u Grčkoj 112. Pozvao sam taj broj i dobio kol centar hite službe koji komuniciraju i na engleskom, te smo se lako sporazumeli", navode dalje.

Operateri su ih uputili da krenu ka Zdravstvenom centru u Prinosu, dok je vozilo Hitne pomoći istovremeno krenulo ka njima kako bi se što pre sreli na putu.

"Oni su mi rekli da će uputiti ambulantno vozilo iz zdravstvenog centra u Prinosu, a da mi krenemo našim autom iz Potosa ka njima da ne bi gubili vreme. Nakon što smo se susreli negde na putu, medicinska ekipa je preuzela dete i suprugu, a ja sam nastavio za njima do medicinskog centra. Tamo su zbrinuli dete i ušili ranu. Napominjem da su lekari bili izuzetno ljubazni i pažljivi, s obzirom na to da je dete (4,5 godina) bilo uplašeno i u šoku. Samo su tražili pasoš, nikakve troškove nismo imali", napominju.

Na kraju su istakli da im je upravo poziv broju 112 omogućio da brzo dobiju neophodnu medicinsku pomoć i poručili drugim turistima da imaju u vidu ovu mogućnost ukoliko se nađu u hitnoj situaciji.

"Bitno je da ljudi znaju da uvek imaju mogućnost zvanja broja 112 jer je očigledno da se lekari (koji se reklamiraju kao dostupni 24 časa) ne javljaju tokom noći, bar je naše iskustvo to pokazalo. Neko će možda imati ozbiljniji zdravstveni problem", zaključuju.

Autor: S.M.