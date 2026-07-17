Objavljene nove cene goriva

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 222 dinara, a benzin 198 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 24. jula.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Vlada Srbije spušta akcize

Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posledice ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom.

Vlada Srbije usvojila je na sednici Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom se akcize dodatno umanjuju za ukupno 20 odsto.

Cene nafte raste u svetu

Cena sirove nafte WTI porasla je za 0,68 odsto na 79,499 dolara za barel, a cena nafte Brent za 0,37 odsto na 84,825 dolara.

Autor: D.B.